Megkezdődött a tetőzés a fővárosban, több mint nyolcméteres vízoszlop ostromolja a védfalakat + videó

Ma hajnalban 830 centiméternél állt a Duna vízszintje Budapestnél, azóta viszont folyamatosan apadásnak indult – számolt be a Híradó.

A Kossuth Lajos téren és a Vígadó téren a délelőtti órákban már látható jele volt a vízszint csökkenésének, ugyanakkor a forgalmi korlátozások a következő napokban még érvényben maradnak, továbbra is számolni kell velük.

A Híradó arról is beszámolt, hogy bár hajnali öt óra óta a Duna vízszintje három centimétert csökkent,

a nyolc méternél is magasabb vízfal továbbra is óriási nyomás alatt tartja a védműveket.

Ilyen kritikus pont a Margit híd előtti HÉV-alagút, ahol a vízszint alatt fekvő síneken továbbra is kővel töltött vasúti kocsik állnak. Itt két kisebb vízbetörést is látni az alagútban, ami azt mutatja, hogy a vasúti pálya alatt is még jelentős átfolyások lehetnek. Ezek úgy is maradnak, amíg a víz vissza nem húzódik a normál szintjére.