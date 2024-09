Fontos hír érkezett a balatoni hajózásról

Kiemelték, hogy a sikerhez a kormány által biztosított, hatmilliárd forintos támogatás eredményeként szolgálatba álló új hajók is hozzájárultak. Az így kialakított sűrűbb menetrend, a színes programválaszték és az új családi kedvezmények hatására a forgalom a tavalyi rekordév nyári hónapjaihoz képest tíz százalékkal növekedett.

Az új kompok és katamaránok népszerűségét mutatja az is, hogy idén a balatoni hajózás felkerült a legnépszerűbb programokat összesítő, Best of Balaton listájára – fűzték hozzá.

A kompokon utazók száma 59 ezerrel haladta meg a tavalyi eredményt, és már több mint 500 ezer utast szállítottak Szántódrév és Tihanyrév között.

Veigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója a közleményben megjegyezte, hogy a kompok jelentősége túlmutat az utasszámokon is, hiszen azok meghatározó szerepet játszanak a tóparti települések közötti közlekedés támogatásában, a gépjárműforgalom és a károsanyag-kibocsátás csökkentésében.