Gyurcsány olyat tett, amit nagyon meg fog bánni

Még viccelődik is a Feri, ez igen!

Sir Winston Churchillnek tulajdonítják azt örökbecsű mondatot, mely szerint:

Ha egy ember 30 éves kor alatt nem liberális, akkor nincs szíve, ha viszont 30 fölött nem konzervatív, akkor nincs esze.

Hangzatos mondás, és sok igazság is van benne, nem vitás. Azonban a magyar fiataloknak, amikor mérlegelnek, nem elhanyagolható szempont a bohó lázadás mellett az sem, hogy történetesen ez a fölöttébb gonosz, elnyomó kormány volt, amely lehetővé tette nekik, hogy 25 éves korukig ne fizessenek adót. Úgyhogy a Gyurcsány-féle, jópofának szánt közlés ismét egy zsákutca. Ezt a lépését borítékolható, hogy megfogja bánni a DK-vezér, mert ezúttal is csak annyit tett, hogy szokásához híven potyautasként felkapaszkodott a mesterségesen gerjesztett baloldali hisztériavonatra, amely, mint mindig, ezúttal is vakvágány felé zakatol.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Dunántúli Napló/Löffler Péter)

