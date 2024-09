G. Fodor Gábor: A szex bement a politikába, és ez veszélyes

A szexualitás elkezdett identitásként működni, benyomul a politikába és szétveri a hagyományos identitásokat – jelentette ki G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett az Identitás mint politikai fegyver című konferencián. A stratégiai igazgató ezt azzal magyarázta, hogy egy radikálisan új és veszélyes jelenség ütötte fel a fejét: a szex örömforrásból vált identitássá, az orvostudomány pedig kifejlesztett egy új szaknyelvet, amivel nem csak a cselekvéseket nevezik meg, hanem a korábban még deviánsnak tekintett embereket is.

A szex megy be a politikába

Most a John Lennon által megénekelt Imagine korszakát éljük, ebben a világban nincs mennyország és pokol, nincsenek nemzetek és nincs vallás. Lehet, hogy álmodozónak tartják, de higgyük el, hogy ez fog történni. Ennek alapján el lehet képzelni a szex és a politika viszonyát úgy is, ahogy régen gondolták: eszerint nincs köztük viszony, mert a szex kérdése a filozófia és a költészet tárgya, nem a politikáé. Azt is el lehet képzelni, hogy a politika bemegy a hálószobába és veszélyezteti a magánéletet, emiatt viszont megjelent az a törekvés, hogy a politikát tartsuk kint, mert nincs köze ahhoz, ami a paplan alatt történik. A harmadik elképzeléssel van a gond, mert

ma abban élünk, hogy a szex megy be a politikába

– mutatott rá.

G. Fodor Gábor felhívt a figyelmet arra, hogy megjelent egy új szexuálfilozófia, melynek az a lényege, hogy etikára, igazságosságra és politikai korrektségre kell törekedni minden szexuális viszonylatban, emiatt indokolatlan, ha valaki csak a másik nemhez vonzódik. E filozófia szerint a házasság azért tarthatatlan, mert egy ígéreten alapul, de mivel az érzelmek hosszú távon kontrollálhatatlanok, nem lehet az ígéretet betartani. Nem lehet szempont az esztétika sem, hogy valaki vonzó vagy nem az, de nem lehet figyelembe vehető a rassz sem. – Ez a szép, új világ, ennek született meg az igazolása, egyelőre sötét bölcsészkarokon és szobákban forgatják az erről írt a könyveket – vélekedett.

Világkormányzás és nyitott társadalom

A stratégiai igazgató úgy fogalmazott: támadás alatt állunk minden platformon, ezért úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. A politikai identitást kell szembe szegezni az individuális, szexista identitással, mert ha ugyanarra a terepre megyünk, ahol a hódító sereg előrehalad, ők fognak nyerni. A politikai identitás az önrendelkezésről szól, azaz, hogy mi magyarok mit gondolunk róla és mihez van erőnk közösen. A politikai identitás ahhoz is kell, hogy garantálja a biztonságot, de emellett határokat szab annak, ami ránk ömlik.

– Szerencsések vagyunk, mert van immunitásunk, de le akarják bontani az identitásunkat, hogy utat nyissanak a világkormányzásnak és a nyitott társadalomnak.

Ez a konferencia az ellenállás egyik formája, mert segített abban, hogy tisztázzuk magunkban a fontos kérdéseket: milyen erősségeink vannak, hogy néz ki a páncélunk, értünk-e a parittyához és nem félünk azt használni. Gyerünk parittyázni! – buzdított G. Fodor Gábor.