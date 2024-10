Cicaharc a baloldalon: egymást ekézte Magyar Péter és Vona Gábor + videó

Durva indulatokat gerjesztett a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legfrissebb, pénteki adása, ahol ezúttal Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke volt a vendég. A Frizbi TV YouTube-csatornán futó adás nem kerülte el Magyar Péter figyelmét sem, aki kommentben bírálta Vonát – vette észre az Index.

Mint írták, Vona Gábor a Facebook-oldalán közzétette az adást, amelyhez rövid felvezetőt is fűzött. Azt írta, hogy egy évvel ezelőtt kapott meghívást, amelyet kétszer is elutasított. Tisztában volt azzal, hogy a műsor megosztó lesz, mégis belement, mert „tudta, hogy a műsorban is azt fogja mondani, mint máshol”.

Magyar Péter is feltűnt a kommentszekcióban és élesen bírálta Vona Gábort.

– Milyen szép is az, amikor Rogán barátjával, üzlettársával, Hajdú (áfacsaló) Péter propagandistával kvaterkázik valaki…szerintem egy ilyen mély interjú után nekünk nincs miről vitatkozni – hátrált ki a Vonával folytatott vita lehetőségéből a Tisza Párt elnöke.

Az egy százalékos népszerűség alá süllyedt Jobbik 2018-ban bukott kormányfő-jelöltje nem habozott reagálni Magyar Péter kritikájára. Azt írta, „elment, mert meghívták”, és „ugyanazt mondta, mint bárhol”. – Mindketten tudjuk, hogy te nem emiatt nem vitázol velem. A NER-hez pedig nekem soha nem volt közöm. Én mindig küzdöttem ellene, akkor is, amikor te még a rendszer napos oldalán sütkéreztél. Szerintem ne az ellenségeket keresd és lásd mindenhol. Nehéz feladat lesz ezt a rendszert lebontani. Én biztos ott leszek – vágott vissza Vona Gábor.

Korábban Vona Gábor már akart vitázni Magyar Péterrel az önkormányzati választások előtt. – Odabenn majd megy a közszolgálati vita, kint meg a miénk – hívta akkor a Tisza Párt alelnökét egy nyilvános, „platós” vitára a Várkert Bazár elé. Bár Magyar Péter nem reagált a felkérésre, most úgy tűnik, hogy visszautasította a lehetőséget.