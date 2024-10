Tisza Pártból Cicapárt

Bármely televíziós kvízműsorban a legkönnyebben megválaszolható kérdés lehetne a következő: létezhet-e olyan előterjesztés az Európai Parlamentben, amit ne szavaznának meg a Tisza Párt képviselői? Fogadásunk van rá, hogy a politikailag tájékozottabb játékosok túlnyomó többsége rögtön rávágná: nincs. A felnőtt, intellektuálisan naprakész állampolgárok ugyanis értesültek arról, hogy Magyar Péter és EP-képviselőnek álcázott kiszolgáló csapata minden elébük kerülő, felülről jövő baloldali mainstream-előterjesztést a legkisebb habozás, skrupulus nélkül megszavazott. Na tessék! És süssék rájuk még egyszer igaztalanul azt a bélyeget, hogy nincs programjuk. Meg hogy nem törődnek azzal, mik a magyar célok. Hát itt áll előttünk teljes pompájában a program, ami úgy foglalható össze: Magyarország tökéletes alávetése és a brüsszeli politbüró maximális kiszolgálása. Dehogy is a Tisza árad itt, hanem a maradéktalan szervilizmus.

Hogy stílszerűen A walesi bárdokat idézzük: „sürgő csoport, száz szolga hord, hogy nézni is tereh”, mi mindenhez adták hozzájárulásukat ezek az EP-ben trónoló magyar állampolgárságú személyek. Mindenekelőtt támogatták a migrációs paktum gyors bevezetését. Ezzel persze megszüntetnék azt a számukra tarthatatlan állapotot, hogy hazánkban a migránsok előfordulási arányában, emiatt a bűnözésben, terrorizmusban, nők elleni erőszakban vészesen alulteljesítünk a fejlett európai országokhoz képest. Igennel voksoltak továbbá a nekünk jogszerűen járó uniós pénzek visszatartására, amit a jogállamiság sérüléseire hivatkozva nem hajlandók folyósítani. De nem szavazták meg a Patrió­ták Euró­páért képviselőcsoport azon módosító indítványát sem, ami éppen az uniós pénzek hazahozatalát célozta. Eszerint az is csak ­amolyan kiszámítható, előre tervezhető tiszás lódítás volt, hogy ők majd bőröndben cipelik hazáig a Brüsszel által blokkolt pénzeket. Nem szavazták meg ezenkívül a patrióták nemzeti szuverenitást védő, woke- és eltörléskultúra-ellenes javaslatait sem. Igaz, cserébe egy nagy igent nyomtak az LMBTQ-propaganda hatékonyabb támogatására, beleértve az álcivil piócamozgalmaknak az eddigieknél is intenzívebb felkarolását.

Hát kell ennél nagyobb bizonyság Isten előtt, hogy a tiszások valóban foglalkoznak a magyar érdekekkel? Bizony foglalkoznak: mindig ügyelnek arra, hogy elárulják. A szemlélőnek könnyen olyan benyomása támadhat, elnézve stréber szavazógépes buzgalmukat, hogy ha a tatárjárás vagy a törökdúlás újbóli magyarországi alkalmazásáról kellett volna dönteniük, akkor is áldásukat adták volna az újabb inváziókra. Mondani sem kell: az ország érdekeire, az európai uniós integráció és jogállamiság fokozottabb elmélyítésére történő hivatkozással.

Ezért aztán a magunk részéről a leghatározottabban visszautasítjuk a Tisza-szekta és vezérük, Bólogató Péter védelmében, hogy holmi kényszer, esetleg Manfred Weber néppárti elnök zsarolásának hatására szavaznának saját hazájuk ellen ezek a politikusnak csak módjával nevezhető egyének. Nem. Magyar Péterék meggyőződésből, önként és dalolva, minden kényszer nélkül voksolnak így, mert a behódolást, a haszonleső opportunizmust tekintik mindenben irányadónak. Ennélfogva az sem egészen stimmel, hogy ők hazaárulók lennének. Miért biztos, hogy Magyarországot a hazájuknak tartják? Mi van, ha a mamelukpártban valami más területi vagy virtuális egységet, szerveződést tekintenek hazának a „Brüsszel, Brüsszel, über alles!” szlogen jegyében? Így az EU-ban a Tisza Pártból engedelmesen doromboló Cicapárt lesz. Sötét lelkük rajta, de akkor ne csodálkozzanak, ha egyre apad a részvétel a gyűléseiken.