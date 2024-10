Hidvéghi Balázs: Megkezdődött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése

A hetedik és a nyolcadik kérdés a lakhatásról szól, elsősorban a fiatalok lakhatási támogatásáról, hiszen a kormány úgy látja, hogy komoly lakhatási válság alakult ki elsősorban a fővárosban, de másutt is az országban, és azt szeretnék, hogy például a cégek hozzájáruljanak az alkalmazottaik lakbéréhez, lakhatási költségeihez, cserébe ezért adókedvezményt kapnának a kormánytól; annak kapcsán is várják az emberek véleményét, hogy Szép-kártya ezentúl lakásfelújításra is felhasználható legyen-e