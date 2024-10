Most télen is a magyar családok fűthetnek és világíthatnak a legolcsóbban Európában

A kormány és a Fidesz–KDNP rezsivédelmi politikájának köszönhetően Európában idén télen is a magyar családok fűthetnek és világíthatnak a legolcsóbban és legbiztonságosabban – mutatott rá közösségi oldalán Németh Szilárd.

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos felidézte:

magyar érdeket szolgált és sikeres volt Orbán Viktor miniszterelnök politikája, amely Magyarországot kimenekítette az EU orosz gáz- és kőolajembargójából, a magyar gáztározók már most 93 százalékos feltöltöttségűek.

– Sikeres volt az a kormányzati rezsivédelmi döntés is, amelyet 2022. augusztus 1-jén vezettünk be. Megvédtük a magyar családokat a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaválság, energiaár-robbanás veszélyes hatásaitól – emlékeztetett.

Németh Szilárd a bejegyzésében arra is kitért, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően mi, magyarok vághatunk neki a legbiztonságosabb körülmények között a télnek.

– Ezért is érthetetlen, hogy Brüsszel miért akarja megszüntetni a magyar rezsicsökkentést, ahelyett, hogy más tagállamoknak is a figyelmébe ajánlaná. Az azonban még megdöbbentőbb, hogy a hazai baloldal ebben a kérdésben is Brüsszel mellett áll, a nemzetközi energialobbi érdekeit kiszolgálva. Ráadásul teljesen hiteltelen is, mert többek közt Magyar Péter és a Gyurcsány família is igénybe veszik a rezsicsökkentést – jegyezte meg a kormánybiztos.

A magyar kormány idén is folytatja a rezsicsökkentési programot, amelynek célja, hogy alacsony szinten maradjanak a háztartási energiaárak, főként a fűtési szezonban.

Az állami támogatás révén a hazai háztartások továbbra is a legalacsonyabb áron juthatnak hozzá a gázhoz és az áramhoz Európában.

A háztartások évi 1729 köbméter gázt és 2523 kilowattóra áramot használhatnak kedvezményes áron.

Akik meghaladják az átlagfogyasztási szintet, azok is védett árakat fizetnek, amelyek még így is jóval alacsonyabbak a piaci áraknál. Emellett speciális támogatások jutnak például a nagycsaládosoknak és a többgenerációs háztartásoknak​ – emlékeztet a Híradó.hu.