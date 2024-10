Nyugdíjba vonul Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

Nevéhez kötődik a magyar szakképzés 2020-as rendszerszintű megújítása, melynek mára kézzelfogható sikerei nemzetközi szinten is példaértékűek. A korszerűsített képzési struktúra nemcsak a munkaerőpiac igényeire képes gyorsan reagálni, hanem versenyképes tudással is ellátja a fiatalokat. A nemzetközi megméretéseken elért sikerek hatására több európai ország is mintaként tekint a magyar szakképzési modellre. Innovatív szemlélete olyan alapokat teremtett, amelyek a jövő nemzedékének is biztosítják a versenyképes tudás megszerzését és a sikeres pályakezdés lehetőségét.