Dobrev Klára a kormányra lőtt, de a DK-frakciót találta el

A kórházban hagyott csecsemők helyzetének megoldása elvileg pártpolitika felett álló ügy kellene hogy legyen, hiszen a szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek sorsáról van szó. Azonban Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) vezető politikusa, nem hagyta ki a lehetőséget, hogy politikai tőkét kovácsoljon az ügyből. Miután az első elhagyott csecsemők gyorsított eljárással örökbefogadó szülőkhöz kerültek, Dobrev Klára egy posztban magának tulajdonította az eredményt, azt állítva, hogy mindez az ő nyomásgyakorlásának köszönhető – mutatott rá új Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence államtitkár.

Az igazság azonban egészen más képet mutat. A valóságban a kormány már a nyáron elfogadta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé tette az örökbefogadási eljárások felgyorsítását. Ennek köszönhetően őszre az első esetek lezárultak, jóval azelőtt, hogy az ellenzék, köztük Dobrev Klára, egyáltalán felkapta volna a témát. Ráadásul, a DK képviselői június 11-én egységesen nemet mondtak a törvényjavaslatra, amely a csecsemők gyorsabb örökbefogadását tette lehetővé. Ez a tény könnyen ellenőrizhető a parlament hivatalos honlapján.

Révtári Bence szerint

ha a DK-n múlt volna, a kórházban hagyott gyerekek még mindig intézmények falai között lennének, nem pedig szerető családoknál.

Ezzel arra utal, hogy a Demokratikus Koalíció politikusai saját szavazatukkal akadályozták volna a gyorsított eljárás megvalósulását, ha a kormány nem szavazza meg azt a szükséges támogatással.

Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a politikai narratívák gyakran mennyire eltérhetnek a tényektől, még akkor is, ha az alapvetően humanitárius ügyekről van szó. Miközben Dobrev Klára a közösségi médiában próbálta a sikert saját magának tulajdonítani, a törvénymódosítást éppen az ő pártja utasította el. A valóság és a politikai PR közötti különbség most is élesen kirajzolódott.

A kormány ígérete szerint folytatja a munkát annak érdekében, hogy minél több csecsemő mihamarabb szerető családhoz kerülhessen, politikai viták helyett a megoldásokra fókuszálva – emelte ki Rétvári Bence.