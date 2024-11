Kisállatversenyek taktikáját alkalmazták a Magyar Péterről szóló szavazás manipulálásakor

Ilyen szavazások esetében tipikus jel a befolyásolásra, ha az egyébként normális ritmustól eltérően másodpercenként több tíz, száz vagy ezer szavazat érkezik az oldalra, majd visszaáll minden a normális ritmusra. Ez történt a Világgazdaság esetében is. Amilyen gyorsan megjelent, olyan gyorsan el is tűnt ez a szavazó bot. Ilyen mintázat esetén nincs kérdés, manipulációról van szó, ugyanis minden online tevékenység mérhető, és ha nagyon rövid idő alatt hirtelen szignifikánsan megváltoznak a számok, majd ugyanilyen hirtelen visszaállnak, az egyértelműen eltér egy átlagos online tevékenységtől. Hasonlóan tipikus befolyásolásra utaló jel az is, hogy szép számmal érkeztek szavazatok Kenyából, Thaiföldről, Mexikóból és Indonéziából is.

Mint ismert, kedden a Világgazdaság oldalán megjelent, Magyar Péter megítéléséről szóló szavazást etikátlan eszközökkel befolyásolták, s ennek eredményeként a szavazati arányok rövid időn belül jelentősen torzultak. A Mediaworks közleménye szerint mindez mesterséges beavatkozásra utalt, ezért a szavazást lezárták. A szavazás során arra voltunk kíváncsiak, hogy

ön szerint a hangfelvételek miatt inkább vissza kellene vonulnia Magyar Péternek a közélettől, vagy inkább változatlanul folytatnia kellene politikai tevékenységét?

Ilyen módszeren alapul az is, amikor valaki a saját Instagram-, vagy Facebook-oldalát próbálja felfuttatni lájkokkal. Erre léteznek úgynevezett lájkfarmok, ahonnan lehet lájkokat vásárolni vagy akár szavazatokat is.

#foryou #likes #likefarm #engagement ♬ original sound - GLOSS @gloss This is a “Like Farm”, made up of hundreds of phones connected together to a central computer. For a fee, a customer can purchase fake likes and comments on their social media posts to give them the appearance of being more popular than they actually are 🤯 Now you know 😳 #fyp

Ezek a szolgáltatások akár meg is vásárolhatóak, viszont ezeket az etikátlan módszereket eddig jellemzően kisállatversenyek, szépségversenyek esetében alkalmazták valamilyen haszonszerzés vagy kereskedelmi előnyszerzés céljából. Az elmúlt időszakban több ismert Instagram- vagy Facebook-oldal is lebukott, amikor ilyen módszerekkel szerzett több lájkolót.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)