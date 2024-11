Megsemmisítő komment tette nevetségessé Pressmant

Kétéves pályafutását követően, a magyar belpolitikába is rendszeresen beavatkozni szándékozó David Pressman amerikai nagykövet 2025 januárjában távozik pozíciójából. A tőle már megszokott módon ismét rúgni akart egyet a magyarokba, amire nem várt helyről kapott egy megsemmisítő erejű válaszcsapást. Az X-fiókján az alábbi bejegyzést tette közzé:

„Miután a magyar kormány által ellenőrzött média éveket töltött azzal, hogy egy debreceni „Soros-fészken” (valójában egy közösségi házon) keresztül mesét varázsoljon egy árnyékban tevékenykedő zsidó milliárdosról, ebben a hónapban valóságos neonácik jelentek meg, akik antiszemita és homofób epét fújtak, így folytatva a megfélemlítést” – írta közösségi oldalán Pressman.

Nem sokkal később Jack Montgomery, a NatPulse főszerkesztő-helyettese hozzászólásában egyetlen mondattal megsemisítette a nagykövet valóságot elferdítő megnyilvánulását.

Annyira antiszemita Magyarország, hogy az izraeli focicsapatok Magyarországra költöztetik a meccseiket, így nem verik őket az utcán, mint a multikulturális Nyugat-Európában.

A bejegyzés arra utal, hogy Izrael labdarúgó-válogatottja mindhárom hazai mérkőzését Budapesten játszotta a Nemzetek Ligájában ősszel, miután pedig Brüsszel nem tudta biztosítani az atrocitásoktól mentes lebonyolítást, végül még a belgák is Debrecenben fogadták az izraelieket.

Amint arról lapunk is beszámolt, ha gólokat nem is, de brutális tömegverekedést biztosan hozott Izrael franciák elleni meccse. Az Európa-ligában megrendezett Ajax–Maccabi Tel Aviv meccset követően brutális jelenteket rögzítettek: késsel kergettek és ököllel ütlegeltek izraeli szurkolókat palesztin zászlóba öltözött, a rendőrök elől is elmenekülő kapucnis szurkolók, két ember el is tűnt. Olyan felvételeket is látni, amelyeken egy eszméletlenül fekvő embert rugdosnak felváltva.