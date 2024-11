Új korszak nyílik az ügyintézésben a Digitális állampolgárság programnak köszönhetően

Már több mint 400 ezren töltötték le a Digitális állampolgárság program alkalmazását. A kormány által indított Digitális állampolgárság program segítségével már mobilon is tudja magát azonosítani az ember, és ügyeket is lehet intézni az új alkalmazással – jelentette be Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-oldalán megosztott videóban.

Ezentúl QR-kóddal is azonosíthatjuk magunkat

Személyazonosító igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett az alkalmazásban lévő QR-kóddal is azonosíthatjuk magunkat a rendőri igazoltatásnál.

Egy helyen megtalálhatók lesznek a személyes adataink és a gépjárművünk adatai, amelyeket szükség esetén egyszerűen továbbíthatunk másoknak is. E-mail-cím és jelszó megadása nélkül egy QR-kód beolvasásával jelentkezhetünk be mintegy 700 állami weboldalra és alkalmazásba, például a Magyarország.hu, az Szja.nav.gov.hu, illetve az EESZT felületeire.

Néhány gombnyomással akár digitális hatósági erkölcsi bizonyítvány is igényelhető, amely Magyarország első teljesen digitális okmánya.

Az egyszerű, felhasználóbarát felület segítségével időpontot foglalhatunk a kormányablakokba és a legnépszerűbb ügytípusokra. Az alkalmazás folyamatosan bővül, hamarosan további funkciók is érkeznek, mint például az e-aláírás. A kormányszóvivő mindenkit arra buzdít, hogy töltse le az alkalmazást, regisztráljon és használja ki az online ügyintézés előnyeit.