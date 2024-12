Digitális állampolgárság: adataink biztonságban vannak, az ügyintézés egyre egyszerűbbé válik

A kormány 2022 végén fogadta el a Digitális állampolgárság programot. Ennek célja olyan digitális környezet kialakítása volt, amelyben leegyszerűsödik a kommunikáció az állam és polgárai között. A program kulcsa a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, amely az állami ügyintézés egészen új dimenzióját nyitja meg – írja a Világgazdaság.

Aláírás, igazolványok, szerződéskötés

A mobilalkalmazás szeptember óta éles, a segítségével telefonnal igazolhatjuk magunkat a rendőr előtt, időpontot foglalhatunk a kormányablakoknál a legfontosabb ügytípusokban, megnézhetjük saját és autónk adatait, ahogy erkölcsi bizonyítványt is igényelhetünk. Ez azonban még csak a kezdet.

Hamarosan érkezik például az alkalmazásba a digitális aláírás, aminek nyomán nem lesz szükség arra, hogy kinyomtassuk és kézzel aláírjuk a szerződéseinket és más hivatalos dokumentumainkat, helyette digitális aláírásunkkal hitelesíthetjük ezeket.

Jövő februártól a terv szerint lehetővé válik a személyes adatok hiteles továbbítása az alkalmazásból, júliustól a magánszemélyek a használtgépjármű-eladáshoz vagy -vásárláshoz kapcsolódó ügyeiket is el tudják majd így intézni. A jövő év utolsó hónapjaira pedig a mobilalkalmazás teljes értékű digitális adattárcává válik, amelyben minden okmány digitális változata elérhető lesz.

A lehetőségek szélesedése azonban kételyeket, félelmeket is ébreszthet. Felmerülhet például, hogy az állam minden adatunkat megismerheti.

Ezzel kapcsolatban érdemes leszögezni, hogy az állam még felhatalmazás alapján is csak azokhoz az adatokhoz férhet hozzá, amelyeket eddig is kezelt és amelyeket eddig is látott.

Vagyis többletinformációhoz az állam nem jut. Nem úgy az állampolgár, aki saját maga tárolja el ezeket a dokumentumtárában, amihez ebben a formában az államnak nincsen hozzáférése.

Mi lesz az Ügyfélkapuval?

Sokan használják manapság az Ügyfélkaput, így fontos tisztázni, mi lesz a megszűnése, azaz 2025. január 16. után.

Fontos rögzíteni, hogy az Ügyfélkapu immár nem felel meg teljeskörűen az európai uniós szabályozás azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek, ezért szűnik meg. Helyette a biztonságosabb bejelentkezési módokkal működő Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár alkalmazás lesz elérhető. Vegyük sorra ezeket!

Az Ügyfélkapu+ használatához úgynevezett kétfaktoros bejelentkezésre van szükség.

Ez annyit tesz, hogy belépéskor előbb meg kell adni a felhasználónevet és a jelszót, majd a telefonunkra, esetleg a számítógépünkre kapott kód segítségével tudjuk elkezdeni a hivatalos ügyintézést.

Azonban ha valaki ennél egyszerűbb megoldásra vágyik, választhatja a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást. Ebben az esetben nincsen szükség felhasználónév és jelszó megjegyzésére, a telefonos azonosítást követően már intézhetjük is ügyeinket. A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás célja, hogy még inkább megkönnyítse és mobiltelefonról is lehetővé tegye a hivatalos ügyintézést.

Így lehetsz digitális állampolgár

Aki kipróbálná az egyre szélesedő lehetőségeket kínáló új ügyintézési rendszert, annak első lépésben le kell töltenie a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást. Telepítés után ellenőrzik, hogy megfelelő-e a telefon. Ezután az érintettnek engedélyeznie kell a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamera használatát.

Második lépéskén regisztrálni kell. Ez elvégezhető kormányablakban, de eSzemélyivel akár otthonról is. Nézzük, miként!

Ha valaki a kormányablakban intézkedne, először is azonosítania kell magát. Ehhez a személyi igazolvány, a jogosítvány vagy az útlevél mellett az a telefon is kell, amire letöltötte a mobilalkalmazást. Elengedhetetlen a mobilinternet is. A regisztráció pár perc alatt elvégezhető. Az alkalmazás ezt követően értesítést küld a felhasználó készülékére, aki az ott olvasható információk alapján véglegesítheti a regisztrációját. Ugyanakkor online is azonosíthatja magát a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban az, akinek 2021. június 23. után kiállított eSzemélyi igazolványa van. Ehhez arra van szükség, hogy az érintett aktiválja eSzemélyijét, és ismernie kell a hat számjegyből álló PIN-kódot is. Ennek lépéseit a dap.gov.hu oldal részletesen is leírja.