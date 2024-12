Furcsa közétkeztetési közbeszerzés a Hegyvidéken

– Egy átlagos mágus csak kettévágni tud egy dobozba bújt személyt, Kovács Gergelynek (MKKP) viszont legalább hétfelé kellett vágnia az egybetartozó parkolási közbeszerzést, hogy mégse tűnjön közbeszerzésnek. Ez ám a nagy mutatvány – jelentette ki Fonti Krisztina, a hegyvidéki Fidesz–KDNP frakciójának vezetője.

Hozzátette: most a polgármester még ennél is nagyobb mutatványba fogott, egy 750 milliós közétkeztetési beszerzést próbál értékhatár alatti beszerzésként bemutatni.

A múlt hét péntek éjjeli kiírás szerint Kovács az ajánlattételre mindössze kilenc napot adott. Fonti szerint ez azt jelenti, hogy 26 helyszínen kilencezer adag étel kellene naponta előállítaniuk. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője felvetette:

kíváncsi arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság hány millió forint bírsággal jutalmazza a produkciót.

Mint a Magyar Nemzet korábban megírta: közbeszerzési törvényben szereplő értékhatárt hatszorosan meghaladó mértékben kötött parkolási szerződést Kovács Gergely, a Hegyvidék MKKP-s polgármestere. Felmerült a kérdés, hogy ilyen rövid idő alatt hogyan tudott az önkormányzat egy kilencvenmilliós szerződést megkötni, ráadásul azzal a céggel, amelyet Kovács a hivatalba lépését megelőzően meg is nevezett.

A közbeszerzési szerződések határa 15 millió forint, tehát mindenképpen több jelöltet kellett volna versenyeztetnie a XII. kerületi önkormányzatnak, erre pedig mindössze három napot adott az új vezetés.

Kiderült: az MKKP-s politikus azzal a Komunáldata nevű szolgáltatóval kötött szerződést, amelyet a nyári interjúi során meg is nevezett mint jövőbeni szolgáltatót. Mint akkor mondta: Ferencvárosban már bevált cégről van szó. Kovács a parkolási szerződés lezsírozásánál semmit nem bízott a véletlenre: mindössze három és fél munkanapot hagyott arra, hogy más is ajánlatot tegyen a felhívásra. A Hegyvidék polgármestere a közösségi oldalán azt bizonygatta, hogy az új szoftverrel a következő években jelentős összeget spórolhatnak meg, azt viszont elhallgatta, hogy a szoftver nem tudja kezelni a korábbi sikeres szolgáltatások jelentős részét. Bár a szoftver első látásra valóban kevesebbe kerül, de a korábbiaknál kevesebb szolgáltatást is nyújt. Ráadásul új munkatársakat vettek fel olyan feladatok ellátására, amelyeket a korábbi szolgáltató maga végzett.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Bach Máté)