Saját kutyái haraptak Kovács Gergelybe

– Kovács Gergely szíve kemény maradt, a testület többsége azonban támogatott a hegyvidéki nagycsaládok védelmében. Kovács Gergelyék 15-szörösére emelték a kerületben élők éves parkolási díját. Több javaslatot is tettem a lakosokat érintő újabb teher mérséklésére, ezúttal részben sikerrel. Javaslatomra minden olyan nagycsaládnak, azaz három vagy több gyermeket nevelő családnak jár majd a parkolási kedvezmény a Hegyvidéken, ahol a szülők a gyermekek után családi pótlékra jogosultak. Sikerült elérnünk, hogy kedvezményben részesülhessen minden olyan családi pótlékra jogosult nagycsalád is, ahol SNI-s gyermeket nevelnek. Az önkormányzat vezetése nem gondolt rájuk, amikor benyújtották a jelentős emelésről szóló javaslatukat, és sajnos érzéketlenek maradtak velük szemben a szavazáskor is – mondta lapunknak a Fidesz–KDNP-képviselőcsoport vezetője, miután sikerült elérnie azt, hogy az önkormányzat méltányosságot gyakoroljon. Mindezt úgy, hogy a polgármesterrel szemben szavaztak párttársai és szövetséges képviselői is.

A Fidesz–KDNP-frakció tagjai mellett Kocsis Borbála, Surányi Judit, Visi Piroska, Fekete Orsolya és Sasi-Szabó Tamás, valamint a DK-s Élő Norbert szavazott igennel.

A fideszes Fonti Krisztina javaslatát több kutyapárti képviselő is megszavazta

– A javaslatomra ugyanis Kovács Gergely és két alpolgármestere, valamint a kutyapárt frakcióvezetője és Novák István momentumos képviselő nemet mondott. Szerencsére voltak olyanok a frakciójukból, akik támogatták a javaslatomat, így sikerült megszerezni a többséget a hegyvidéki nagycsaládok védelméhez. Azt viszont nem sikerült elérni, hogy sok – zömmel kisebb lakásban élő – gyermeket nevelő családnak ne szűnjön meg a kommunálisadó- kedvezménye. A kutyapárt az erre vonatkozó javaslatomat elvetette – húzta alá Fonti Krisztina.

Mint a Magyar Nemzet megírta: Hegyvidéken sarcot vetnek ki a nagycsaládos, nyugdíjas és kis keresetű lakosokra is. Azokat az autósokat is sújtják, akiknek nincs autóbeállójuk. Saját magukról azért nem feledkeztek meg, kifizetőhellyé tették az önkormányzatot, és ötven százalékkal megemelték a képviselői tiszteletdíjakat is. A XII. kerületben a kommunális adó emelésével Kovács Gergely polgármester javaslatára olyan nyugdíjasoknak is fizetniük kell a teljes összegű kommunális adót jövőre, akik idén még kedvezményben részesültek. Az adóemelés azért válhatott sürgetővé, mert megborulhatott a költségvetés egyensúlya. Évi több mint 120 millió forintot fizet ki Kovács Gergely polgármester tanácsadókra és szakértőkre a XII. kerületi önkormányzat költségvetéséből. Az önkormányzathoz érkező új emberek egy része a kutyapárt és a Momentum politikusa.