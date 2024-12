Hanyagságból hatalmas tragédia is keletkezhet

Szén-monoxid akkor keletkezik, ha zárt térben nyílt láng ég, és nem biztosított a megfelelő levegő-utánpótlás. Bármilyen nyílt láng, mint fűtés, főzés vagy vízmelegítés, forrása lehet a mérgező gáznak – hívta fel a figyelmet honlapján a katasztrófavédelem.

A kémény rossz műszaki kialakítása vagy elhanyagolása is hozzájárulhat a keletkezéséhez. A tragédiák elkerüléséhez fontos a folyamatos szellőzés, a kémény rendszeres ellenőrzése és szén-monoxid-érzékelő használata – írja a Duol. A fűtőeszközök és kémények felülvizsgálata most is ajánlott, mivel a koszos kazánok veszélyesek. Ne használjunk háztartási hulladékot, lakkozott vagy festett fát, mivel ezek mérgező gázokat és lerakódásokat okoznak a kéményben, ami akár tüzet is okozhat – írják.