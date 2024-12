Ismét felbukkant a bükki barna medve + videó

Sikerült lencsevégre kapni a a Bükkben kóborló barna medvét, ezúttal a WWF Magyarország és az Egererdő Erdészeti Zrt. közösen üzemeltetett vadkamerája rögzítette az állatot.

A most közzétett felvétel még novemberben készült a medvéről,

de korábban már több alkalommal is sikerült felvételt készíteni róla.

A Bükki Nemzeti Park igazgatósága akkor arról tájékoztatott, hogy a WWF Magyarország Alapítvány kameracsapdája 2024. augusztus 18-án rögzített felvételt a faj kifejlett egyedéről a Bükk-hegység déli részén. Mint írták, a nagyragadozót vadászati létesítmények közelében kihelyezett vadkamera fotózta.

Közölték azt is, hogy a barna medve több alkalommal elhaladt már korábban ismert helyszíneken, többek közt a munkatársaik által üzemeltetett kamerák előtt is, augusztus, illetve az őszi hónapok során, de lakossági bejelentések is érkeztek arról, hogy

medvenyomokat láttak a Bükkben Lillafürednél, a Csókás-forrás közelében,

és készítettek képet medvelábnyomról Felsőhámor és Újmassa között is.