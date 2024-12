Különleges kitüntetést kapott Hoppál Péter

Japán külügyminiszteri kitüntetést kapott Hoppál Péter kormánybiztos, parlamenti képviselő az országgyűlés magyar–japán baráti csoportjának elnökeként végzett munkájáért – tájékoztatta lapunkat a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az elismerést Ono Hikariko, Japán budapesti nagykövete adta át a japán nagykövetség rezidenciáján számos országgyűlési képviselő és kulturális személyiség jelenlétében. Az indoklás szerint

Hoppál Péter 2018 óta az Országgyűlés magyar–japán baráti csoportjának elnöke, kulturális államtitkárként aktív részt vállalt a Magyarországon zajló japán kulturális diplomáciai események megvalósításában.

Közreműködött a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulója alkalmából rendezett kulturális programok megvalósításában, amelyeknek egyik legjelentősebb eredményeként Kakó japán császári hercegnő látogatásának elősegítését méltányolja a japán külügyminisztérium.

Hoppál Péter a díj átvételekor hangsúlyozta: óriási megtiszteltetésnek tekinti a külügyminiszteri elismerést, amelyet a magyar parlamenti diplomácia és a kulturális diplomácia Japán irányába tett gesztusainak megtisztelő viszonzásaként értékel. Nagy öröm számára, hogy a parlamenti diplomácia útján és kormányzati feladatain keresztül is részt vállalhat a magyar és a japán kultúra együttműködésének elmélyítésében. Hozzátette, hogy a legmélyebb gyökereinkben, zenéinkben fellelhető rokonság is kötelezi arra, hogy egyetemi oktatóként, kóruskarnagyként vagy hivatalos személyként a jövőben is mindent megtegyen a két ország közötti kapcsolat építéséért.

Hoppál Péter reményét fejezte ki, hogy a 2025-ös oszakai világkiállítás nagy siker lesz, és a magyar–japán kapcsolatok további erősítésére szolgál majd.