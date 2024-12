Pénzügyi összeomlás szélén egy magyar falu, csődbiztos vette kézbe a helyzetet

Ambrózfalva pénzügyeit csődbiztos teszi rendbe a következő hónapokban – hívta fel a figyelmet a Délmagyar. Mint írták, előzetes informális egyeztetésen jártak Ambrózfalván annak a szegedi cégnek a munkatársai, amelyet a törvényszék csődbiztos feladatra jelölt ki.

Emlékezetes, Ambrózfalva önkormányzata adósságrendezési eljárás indítását kérte maga ellen még szeptemberben, miután tavaly év végén és idén, az első hónapokban

több jogosulatlan és szabálytalan oda-vissza utalás történt Ambrózfalva és Csanádalberti önkormányzatainak számlái között, több mint negyvenmillió forint értékben. Az ügyben a rendőrség is nyomoz. Ambrózfalva éves költségvetése egyébként hatvanmillió forint.

Nagy Szabolcs, a település új polgármestere szerint a kijelölt csődbiztos több javaslatot is tett, amivel javítani lehet a helyzeten. – Például, hogy az önkormányzat földterületeit adjuk bérbe. Az elmúlt két hónapban, amióta polgármester vagyok, már törekedtünk a bevételeink növelésére. Sikerült például bérbe adnunk egy üzlethelyiséget a főutcán havi harmincezer forintért. Az üzlet egyébként már meg is nyitott. Az eddig raktárként használt helyiségeket is kiadjuk, átvizsgáljuk a lakásbérleti díjakat is – sorolta. Hozzátette:

a csődbiztosnak kinevezett cég most számos iratot, szerződést is bekért az önkormányzattól.

Ambrózfalva követeléseinek, kintlévőségeinek behajtására is sor kerül. A bíróság elrendelte a Cégközlönyben való közzétételét annak, hogy Ambrózfalva önkormányzata ellen az adósságrendezési eljárás megkezdődött. A Délmagyar kiemelte: