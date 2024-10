Raskó György kizavarná a gazdákat a „kényelmes” falvakból

Raskó György egyfajta agrárszakértőként tűnt fel Magyar Péter oldalán egy minapi Facebook-videóban, amelyben a zöldbáró elképesztő sületlenségeket állított a magyar mezőgazdaságról. A Hármas-Körös mellől bejelentkező páros egyebek mellett azt vitatta meg, hogy szerintük miként lehetne hatékonyabbá tenni a kisebb gazdaságok termelését, aminek kapcsán Raskó néhány mondaton belül is egymásnak ellentmondó kijelentéseket tett.

16:18-tól hallható ez a rész a videóban:

Elűzné a gazdákat a falvakból

A 90-es évek privatizációjának egykori központi figurájaként is ismert közgazdász – aki az élelmiszeripar kiárusításában, illetve szétverésében is oroszlánrészt vállalt – először olyan vidékfejlesztési programot nevezett kívánatosnak, amelynek része lenne az úgynevezett újratanyasítás. Már önmagában az is figyelemre méltó, hogy ez alatt mit értett Raskó György: „Újra ki kell jönni faluból, a kényelmes életből és létrehozni olyan kisebb farmközpontokat, amelyek ott vannak a helyszínen. Az egész Európai Unióban a mezőgazdaság a tanyasi rendszeren alapul, Ausztriától kezdve Lengyelországig és Németországig mindenütt ott lakik a gazdálkodó, ahol gazdálkodik.”