Új arculattal indít a MÁV-csoport az újévben

Új logót kapnak a MÁV vonatai és a Volán buszai miután január elsejétől MÁV-csoport három nagy személyszállító cége egy közös vállalattá olvad össze MÁV Személyszállítási Zrt. néven.

A Világgazdaság beszámolója szerint a közlekedési vállalat előre jelezte, hogy

a MÁV-csoport három nagy személyszállító cége, a vonatokat közlekedtető MÁV-START, az autóbuszos szolgáltatást végző Volánbusz, illetve a helyi érdekű vasutat üzemeltető MÁV-HÉV együtt folytatja.

Az arculatváltásról Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója azt mondta, hogy az integráció során törekedtek rá, hogy megőrizzék mindhárom nagy múltú márkanevet. – És meg is őrizzük, igaz, a hétköznapi szóhasználathoz jobban illeszkedő, egyszerűbb formában: MÁV-ként, VOLÁN-ként és HÉV-ként, hiszen amúgy is mindenki így emlegeti őket.

A közös logó, amely egy szárnyaskerék különböző színekben, a csoportszintű összetartozást testesíti meg.

A MÁV-csoportnak meg kell újulnia, de ezek a márkanevek a közös örökségünk részei. Az emberek többsége minden nehézségünk ellenére is szereti őket és ragaszkodik hozzájuk. Ezzel a felelősséggel bánunk velük és vigyázunk rájuk a jövőben is – összegzett az állami közlekedési vállalat vezetője.

A portál szerint az új logó három helyre került ki: a busz elejére, oldalára és hátuljára. Az első és a hátsó megegyezik, a középsőnél viszont a logó alatt az a felirat is helyet kapott, hogy „A MÁV-csoport tagja”. Hozzátették, a régi-új logókkal természetesen nem csak a járműveken lehet találkozni, hanem a különböző mávos hirdetményekben is. Az új logók használata elsőként csak azokon a felületeken kezdődik el, amelyek legyártása még nem történt meg vagy ahol a mindennapi használat során keletkező elkoszolódás és kopás miatt a matricák cseréje amúgy is szükségessé vált.

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a részleges arculatváltás forrást sehonnan nem von el, korábban nem tervezett költséggel pedig nem jár.