Gyermeksürgősségi osztály nyílt a Bethesdában, Angliából tért haza a főorvos

Mikor kérjünk segítséget gyermeksürgősségi osztálytól?

A családok olyan életet veszélyeztető akut panaszok esetén kereshetik fel a gyermeksürgősségi osztályt, mint például a nem múló nehézlégzés, a fulladás, az eszméletvesztéssel járó állapotok, a görcsrohamok, a súlyos allergiás reakciók, a fájdalomcsillapítóra sem enyhülő hasi fájdalom. Az osztály születéstől 18 éves korig az év minden napján, a nap 24 órájában várja a gyors ellátásra szoruló gyermekeket.

A gyermekek gyors és hatékony kezelése érdekében kiemelt fontosságú a sürgősségi ellátás egyszerű hozzáférhetősége. Az ennek érdekében kialakított egykapus ellátási rendszer a családok és a mentőszolgálat dolgát is megkönnyíti. Az osztály magasan képzett szakápolói által végzett triázsolás, azaz a kis betegek egészségi állapotának sürgősségi rangsorolása jelentősen gyorsítja az ellátás folyamatát az azonnali beavatkozást igénylő panaszok esetén, ezáltal is biztosítva a legkritikusabb esetek mielőbb kezelését.

– Az új vizsgálók kialakításánál fontos szempont volt az is, hogy legalább két hozzátartozó is jelen lehessen a kis betegek mellett, akár a kritikus sokktalanítóban történő ellátás során is. A gyermeksürgősségi osztály csapatának filozófiája ugyanis, hogy a gyermeknek a családtag a legfontosabb.