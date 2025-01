A háziorvos szerint több év még, mire az immunrendszerünk ismét talpra áll

„A családorvosi rendelőkben is tapasztaljuk, hogy megnövekedett a felső légúti megbetegedések száma, jellemzően az influenzaszerű tünetek dominálnak, avagy magas láz, köhögés, ízületi fájdalmak és fejfájás gyötri a pácienseket” – fogalmazott Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító elnöke a Magyar Nemzetnek, miután csütörtök délután életbe lépett a látogatási korlátozás és tilalom, valamint a kötelező maszkviselés a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának betegellátó egységeinél.

Fontos eszközünk a maszk

A háziorvos kiemelte: a pácienseknek és mindenkinek javasolja, aki zsúfolt helyiségben, orvosi váróban vagy bármilyen egészségügyi intézményben tartózkodik, hogy a saját és a környezete érdekében viseljen maszkot.

Békássy Szabolcs egyúttal emlékeztetett, a maszkviselés fontos eleme és eszköze volt a Covid-járvány visszaszorításánsak, sőt, a maszkviselés okán elmaradt a szokásos influenzajárvány is. „Kétségtelen, hogy a maszkviselés csökkenti a cseppfertőzés útján terjedő betegségek átvitelét, ezért mindenképp használjunk maszkot, ha valamilyen felső légúti tüneteket észlelünk magunkon vagy zsúfolt, egészségügyi intézménybe kell mennünk valamilyen vizsgálatra, szakrendelésre” – tanácsolta.

Több év még, mire az immunrendszerünk ismét talpra áll

A szakember arról is beszélt, sokan szkeptikusak a maszkviseléssel kapcsolatban, és attól félnek, hogy „többet árt, mint használ”, és az immunrendszerünk még inkább elszokik a különféle betegségektől.

„Önmagában a koronavírus-fertőzésnek lehet egy olyan, immunrendszer-károsító hatása, ami miatt fogékonyabbak vagyunk a betegségekre, de a maszkviselés és a karantánszabályok is azt eredményezték, hogy a szervezetünk elszokott, kevésbé emlékezett azokra a kórokozókra, amelyekkel egyébként évente találkozott. A Covid-járványt követően nem véletlenül tapasztaltuk, hogy egy nagyon markáns lefolyású influenzajárvány tarolta le a társadalmat. Szakemberként azt gondolom, még mindig ennek a hatását érezzük, amikor arról beszélünk, gyengébbnek érezzük az immunitásunkat. A saját bőrömön is tapasztalom, hogy a Covid-járvány óta sokkal többször betegedek meg. Valószínű, még több évbe telik, mire az immunrendszerünk ismét teljesen feláll, és adaptálódni tud majd ezekhez a cirkuláló vírustörzsekhez” – magyarázta, majd felidézte, a Covid óta több olyan betegség is járvánnyal ért véget, ami 2020 előtt nem okozott ilyen problémákat. Példaként elmondta, ilyen az RSV, amely főképp a gyerekekre lehet veszélyes.

Semmiképp sem javaslom, hogy a maszk viseletét mellőzve tréningezzük az immunrendszerünket

– hívta fel a figyelmet Békássy Szabolcs, hozzátéve, hogy nemcsak a magunk, hanem a krónikus betegségben szenvedők védelme miatt is fontos, hogy felvegyük az orrot és szájat eltakaró maszkot.

Az orvos kiemelte, a betegségek elkerülésének a legjobb módja továbbra is a védőoltás, amely az influenzajárvány kapcsán is különösen nagy jelentőséggel bír. „A magyar lakosság átoltottsága rendkívül szerény, ami miatt évente több ezer honfitársunkat veszítjük el. Ez mind elkerülhető lenne, ha hatvan év felett és a krónikus betegséggel élők megfelelően lennének immunizálva” – jelezte.

Terítéken a Covid, az Influenza és az RSV is

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az ifluenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban emelkedik. A közlés szerint az év utolsó hetében Budapest Észak-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, valamint Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Tatabánya és Veszprém esetében volt kimutatási határ felett az influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége.

A szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy a szennyvízeredmények alapján az influenza A fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

A járványügyi jelentésben a SARS-CoV–2 koncentrációját is vizsgálták, amelyból kiderült, hogy tizennyolc ellátási területre stagnálás jellemző, míg csökkenés Budapest Dél-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep, Miskolc és Salgótarján mintájánál figyelhető meg.

Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz eredmények alapján a Covid–19 fertőzések számának emelkedése a közeljövőben várhatóan megáll.

A múlt év utolsó hetében az RSV örökítőanyag koncentrációja egyes területeken emelkedést mutatott, a tájékoztatás szerint Békéscsaba és Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területe esetében volt az örökítőanyag mennyisége kimutatási határ felett. Az NNGYK kiemelte, a szennyvízeredmények alapján egyes területeken a vírus alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de jelentős fertőzésszám-emelkedés a következő 1-2 hétben nem várható.