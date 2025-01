Itt a 2025-ös szlengszótár, ha érteni szeretnénk a kamaszokat

Gósztol, vájbol, addol, bannol, kempel – sorolják a Z generáció tagjai, akiknek szlengszótára nagyrészt angol szavakból vagy azok magyarosításából és az influenszerek, videóbloggerek által használt kifejezésekből áll. De nézzük, melyek a leggyakoribb szlengek és mit jelentenek?

gósztol – eltűnik

addol – hozzáad, mondjuk egy listához

bannol – kitiltás

kempel – a holmijait, személyes tárgyait lerakja valahova

dope – menő

vájbol – hangulatba hoz

shipelnek – illenek egymáshoz

cringe – kellemetlen, kínos, gáz, szégyenérzet

befrendel – ismerősnek jelöl a közösségi oldalon

leoffol – beszól valakinek

boostol – növel

zsa – menjünk, csináljuk, ironikusan

Már nem menő sem a király, sem a cool

Noha a nyelvtudósok időről időre igyekeznek felvenni a lépést a legfrissebb trendekkel, a változást jól mutatja, hogy az internet előtti világban még inkább csak

a börtön- vagy katonaszlengekből merítkezett az egykori fiatalság, és a legtrendibb szavak egyike közé tartozott a bige.

A mostani szülőknek, internet ide vagy oda, így nincs egyszerű dolga, ha kiskamaszok szavajárását érteni szeretnék vagy csak nem akarnak a ciki kategóriába esni. Amíg néhány éve még elég volt néha elejteni egy coolt, vagy hozzátenni, hogy raj, ma már egyenesen kellemetlennek számítanak ezek a kifejezések, de már a YOLO és a SWAG sem számít épp naprakésznek vagy menőnek.

Elgondolkodtató ugyanakkor az is, hogy néhány éve, 2023-ban az Oxford University Press (OUP), az Oxford Szótár kiadója az év szavának egy szlenget, a rizzt választotta, amelynek jelentése: bájos, természetes szépség, vonzerő vagy karizmatikus személyiség.

A közösségi médiában is rendre születnek azok a megmosolyogtató videók, ahol a Z generáció egy-egy képviselője teszteli valamelyik szerettét, vajon hogy boldogulna a most népszerű szlengekkel? Nos, megsúgjuk, nem túl jól. A jó hír viszont az, hogy ahogy jönnek, úgy mennek is ezek a kifejezések, csak győzzük kivárni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)