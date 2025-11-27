Kegyetlen hideg lesz, mindent szétfúj a szél + videó

A Dunántúlon egyre több felhő képződik, közben a kelet, délkelet felől fölénk nyúló vastagabb felhőzet lassan szakadozik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradnak tartósan borult tájak is – ismertette előrejelzésében a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet

Eső, havazás ma nem nem valószínű.

Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul.

Késő estére mínusz 3 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő.

A hidegfront megviselheti az arra érzékenyeket

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei, ízületi fájdalmak is felerősödhetnek – írja orvosmeteorológiai jelentésében a Köpönyeg.

