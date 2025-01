Rapid délelőtti friss – Át kell törni a cinizmus falát, közben Timmermans az „álcivilekkel” egyezkedik + videó

Jó hírekkel szolgált Orbán Viktor ma reggeli rádióinterjújában az állampapírokról, valamint arról is, hogy elindult az egymilliós átlagbér kidolgozása. Kollégáink szerint is át kell törni a cinizmus falát, ugyanis amikor a kormányfő az egymillió új munkahely megteremtéséről beszélt, akkor nagyon sokan csak kampányfogásként értékelték a bejelentést, mindezek ellenére a Fidesz-kormány ezt megcsinálta. Hozzátették, a háború lezárásának lehetősége is pozitív lendületet adhat a gazdaságnak.