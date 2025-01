Orbán Viktor: Új növekedési szakaszba lépett a magyar gazdaság. Irány az egymilliós átlagbér!

– A közvélemény most ismeri meg az adatokat, de a kormány a nyers adatokat ismeri. Amikor azt mondtam, hogy repülőrajtot veszünk, tudtam, hogy hányadán állunk – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban a gazdasági adatokat értékelve. A miniszterelnök elmondta, hogy az amerikai választások hatása is érezhető a pozitív számokon, ugyanis a gazdasági szereplők megindulnak, ha béke lesz.

„Sok pénz van a magyar gazdaságban”

Jelezte, hogy a magyar gazdaságpolitika faktora, hogy az emberek elhiggyék, olyan helyzetben vagyunk, amikor lehet valamit csinálni, és áttörik a cinizmust. Hozzátette: cinizmus és gúnyolódás van azzal kapcsolatban, hogy hazánkban egymillió forintos legyen az átlagfizetés, azonban nagyon sok pénz és energia van a magyar gazdaságban.

Közölte,

a nemezti konzultációnak sikerült áttörnie a cinizmus falát, ha pedig sikerül mozgásba hozni az embereknél lévő pénzeket, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni.

Orbán Viktor szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot. A miniszterelnök szerint reális célkitűzés, hogy a középosztályt megerősítsük. Mint mondta,

az utolsó negyedév növekedéséhez képest még magasabb növekedéssel számolhatunk a következő évben.

Hozzátette: az igazi tempónövekedés a harmadik és a negyedik negyedévben lesz látható és érezhető, és reméli, hogy 2026-ban is folytatódni fog ez a növekedés.

Orbán Viktor úgy véli, a cinizmus akkor működik, ha van valóságalapja. Nehézségek vannak, a kérdés az, hogyan győzzük le őket. A cinikusok mondják azt, hogy úgyse fog sikerülni. Háborús időszakban, a Covid után ennek szerinte van táptalaja. Emlékeztetett: a szankciók kezdete óta elveszítettünk évi 6,5 milliárd forintot. Az embereknek van pénzük, csak nem akarják betenni a gazdaságba a kormányfő szerint.

Szélesedő középosztály

Orbán Viktor szerint az számít, hogy a magyar embereknek hogyan megy az élete. A gazdaságnak arról kell szólnia, hogy a magyar embereknek hogyan megy az élete.

Ha a magyar gazdaságnak van értelme, akkor az az, hogy a középosztály szélesedjen és erősödjön. Ez a szegénység ellenszere

– magyarázta. Mint mondta, Donald Trump is ezzel a programmal nyert, az európai politika egyértelműen szűkül arra, hogy

hagyjuk a liberális dumákat, ami fontossá vált, hogy a gyerekeink hogyan fognak élni.

Nyugat-Európában többen vélik úgy, hogy a gyerekeik rosszabbul fognak élni, mint ők, míg Közép-Európában másképp gondolkodnak erről a kérdésről.

Magunk mögött hagytuk a baloldali kormányok bajait

A miniszterelnök elmondta, a 13. havi nyugdíj kifizetése egy csata eredménye. Közölte, hogy ilyenkor ötszázmilliárdot szoktak kifizetni, a juttatás elvétele pedig régi baj volt.

A 13. havi nyugdíj visszaadása annak a jele, hogy magunk mögött hagytuk a baloldali kormányok bajait

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: Brüsszel azt akarja, hogy szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat.

– Eddig is megvédtük, és ragaszkodom hozzá a nyugdíjasok és a lendület miatt, amit kifejez – szögezte le. A kormányfő arra számít, hogy lesz csata a 13. havi nyugdíjért, majd kiemelte, hogy az ellenzéki pártok mögötti közgazdászok azt mondják, hogy nem jó a juttatás.

El a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól

– húzta alá a kormányfő.

Brüsszel teszi tönkre Németországot

Kitért arra is, hogy

kudarcok miatt kell előre hozott választást tartani Németországban, valójában viszont Brüsszel teszi tönkre a németeket.

Mint mondta, a brüsszeli rossz gazdaságpolitikai hatásait egy nemezti kormány tompítani tudja, de akik brüsszeliánusok, nem tudják ezzel szemben megvédeni magukat. A zöldátmenet tipikus példa erre, mert az üzleti élet ellenében csinálták meg. Magyarországról szólva azt mondta, ő nagy jövőt nem jósol annak, ami ma Nyugat-Európában történik. Szerinte ha a nagy államok nem állnak a sarkukra, és nem fordulnak szembe a brüsszeli észosztással, akkor nem jósolhatunk nagy jövőt nekik. Most a németek a gazdaságban még nem, de migrációs kérdésben elkezdtek lázadni.

A balosok is mondták a konzervatívoknak, hogy ezt eddig csak Magyarország merte megcsinálni – fogalmazott. A miniszterelnök úgy véli, előbb-utóbb a gazdaságban is fel fognak lázadni. Mint mondta, a legtöbb magyar termék a német piacra megy, de nem szabad egy lábon állni. Muszáj keleti és más piacokat is keresni, együtt kell működni velük. – Ezt hívtuk keleti nyitásnak valamikor – ismertette. A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban elmondta, az olajáramlás valóban leállt, de sikerült a bajt elhárítani.

Az európai álláspont háborús, az amerikai békelogika

A szankcióval kapcsolatban kifejtette, az európaiak szerint ezeket súlyosbítani kell, azért hogy az ukránok megnyerjék a háborút. Az amerikai külügyminiszter tegnap egy interjúban pedig azt mondta, hogy tisztességtelen volt becsapni a világot azzal kapcsolatban, hogy az ukránok ezt a háborút megnyerhetik. – Az amerikaiak békét akarnak, a béke elérésének egyik eszköze a szankció. Ez két különböző kávéház. Az európai háborús, az amerikai békelogika – mondta.

A magyar érdek, hogy mivel elveszítettünk 19,5 milliárd eurót néhány év alatt, ezt vissza kell szereznünk. Hozzátette: a szankciókat meg kell szüntetni, ezt ők sosem támogatták, de nem is vétózták meg, mert az egész európai gépezet megbénult volna. Az ukránok viselkedése miatt azonban megálljt kellett parancsolni.

Kénytelenek voltunk szigorúan megmondani, hogy a szankciókat el fogjuk törölni, de ezt csak a legvégső esetben szabad használni. Ezért ki kellett küzdeni Brüsszelben, hogy a szankciók nem veszélyeztethetik a magyar energiabiztonságot és az árakat. Az Európai Bizottság megígérte, hogy újra elintézik az orosz gázt Ukrajna területén – erről is beszélt Orbán Viktor az interjúban. Mint jelezte, ha nem tartják be, akkor el fogják törölni a szankciókat, különben balekoknak fognak minket nézni, és továbbra is mi fogjuk fizetni az ukrán háborút.

Kitért arra is, hogy

a kormánynak nagy listája van a Brüsszellel vívott konfliktusokról, az egyik a gyermekvédelem ügye, de az EP magyar ellenzékiekkel beperelte Magyarországot, hogy vegyék vissza azokat az uniós forrásokat, amiket hazánk már megkapott. Ugyancsak vita van a rezsicsökkentés eltörléséről, ezekben az ügyekben pedig az elmondása szerint ügyesen kell manőverezni.

– A brüsszeli bürokraták nem változtak, folyamatosan visszaélnek a hatalmukkal, a következő egy évben a velük való küzdelem pedig folyamatosan része lesz a magyar politikai napirendnek – fogalmazott az interjú végén Orbán Viktor.

Fél nyolc után Orbán Viktor miniszterelnök volt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának a vendége. A kormányfő ismertette a legfrissebb kormányzati döntéseket, érintette a magyar gazdaságról érkezett kedvező híreket, illetve az Európai Unió helyzetét. Az interjún elhangzottakról folyamatosan frissülő cikkben számoltunk be.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)