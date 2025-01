Újabb könnyítést kaptak az új Ügyfélkapu felhasználói

Ha még nem töltötte le a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást, vagy nem állította be az Ügyfélkapu+-t, kérjük, tegye meg most, hogy továbbra is zavartalanul intézhesse az ügyeit. Figyelem! 2025. január 14-től már nemcsak okostelefonos vagy webes hitelesítő alkalmazások használatával, hanem e-mailes visszaigazoló kóddal is megtörténhet az Ügyfélkapu+-azonosítás