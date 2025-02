Agresszív kéregető zaklatja a hatvaniakat, azt mondja, a lányára meg az autóra kell a pénz

A férfit kitiltották több üzletből és benzinkútról is, állítólag előfordult olyan is, hogy a biztonságiak dobták ki valahonnan a viselkedése miatt. Az is megtörtént, hogy I. Martin ordibálva követelt pénzt a helyiektől.

Úgy tudják, a férfi valakinek azt hazudta, hogy lefulladt az autója, a lánya pedig benne ül, ezért szüksége lenne pénzre a tankoláshoz és a hazajutáshoz. Martinnak azonban se lánya, se autója nincs. Szintén megtörtént, hogy az automatánál pénzt felvevők mellé állt szorosan, akiktől aztán agresszíven követeli, hogy vegyenek fel neki pénzt. Aki nem adott neki, azt állítólag követte is.