Magyar Nemzet Jard – Hogy jutott be az elzárkózott nőhöz a gyilkosa? + videó

A nyugalmazott rendőrezredesnek két olyan bűncselekmény maradt meg leginkább az emlékezetében, amelyek nem maffialeszámoláshoz kapcsolódnak, de nagyon kiemelt esetek voltak. Az egyik egy olyan budapesti idős asszony meggyilkolása, aki annyira elzárkózott mindenkitől, hogy még a nyugdíját kézbesítő postást sem engedte be soha a lakásba. Ezért sem értették, hogy juthatott be az elkövető a hölgy otthonába. Három hónapnyi nyomozás után derült ki, hogy egy fiatal fiún vélhetően megesett a szíve, beinvitálta otthonába, majd a fiatal egy fejszével végzett az idős asszonnyal és értéktárgyait is magával vitte. A másik a Farkas Helga-ügy volt, ahol a gyilkosság tényét megállapították, a fiatal lány gyilkosait ugyan sikerült megtalálni és elítélni, viszont a holttest soha nem került elő. Mint fogalmazott, ezt az ügyet magában soha nem tudta lezárni.

Arról is részletesen beszámolt, hogy Magda Marinkót hogyan sikerült egy vidéki rendőrségre cselesen behívni, majd amikor a 13 gyilkossággal gyanúsított férfi rájött, hogy nem tartózkodási engedélyének meghosszabbításáról van szó, rátámadt a kihallgató nyomozóra és el akarta venni a fegyverét, majd az ablak, amin ki akart ugrani, erősen megvágta őt is és a nyomozót is.

Kisléghi-Nagy Rudolf kollégánk nem hagyhatta ki azt a kérdést sem, hogy mire számít a Fenyő-gyilkosság ügyében az alezredes. Ha kíváncsiak az izgalmas válaszra és más részletekre, nézzék a Jardot, ahol sok bűnügyi információra derül fény.