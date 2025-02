Megszólaltak az érintettek: hatalmas segítség a nyugdíjasoknak az áfa visszatérítése

Minden intézkedés jó, ami segít a nyugdíjasok megélhetésében. Nagyon sok olyan idős ember van, elsősorban kistelepülésen, egyedül élő özvegyekre gondolok, akiknek az árak emelkedése nagyon nagy terhet jelent. Bármilyen javaslat, ami az ő terheiket csökkenti, nagy segítséget jelent számukra – emelte ki Hulák Zsuzsanna. Az Idősek Tanácsának tagja így nyilatkozott lapunknak:

A hírekből azt láttam, hogy egy meghatározott összegig lesz ez a visszatérítés. Hogy ezt pontosan hogyan kell érteni, arról nincs információm, mert a kidolgozott javaslatokat még nem láttam.

Az Idősek Tanácsának tagja kiemelte, a szervezet korábbi találkozóin többször felmerült, hogy az alapélelmiszereknek az ára elkezdett újra nőni, és ez rosszul érinti a nyugdíjasokat.

Azt természetesen felvetették a tanács tagjai, hogy észrevehetően és sok nyugdíjas pénztárcájához képest igen jelentősen növekedtek az élelmiszerárak

– jelentette ki Hulák Zsuzsanna, aki szerint jelentős könnyebbséget tud jelenteni a nyugdíjasok számára az áfa visszatérítése. Ugyanakkor a Idősek Tanácsának tagja szerint továbbra is rendkívül nehéz kérdés, hogy pontosan miként lesz szabályozva az áfa-visszatérítés.

Borzasztó nehéz dolguk lesz a kollégáknak, akik ezt a szabályozást kidolgozzák, ugyanis nagyon sok szempontot kell figyelembe venniük, például azt, hogy milyen üzletekben, a piacokon hogy lehet ezzel élni. Hogyan tud majd élni ezzel a kedvezménnyel az a nyugdíjas, aki nem tudja elhagyni a lakását, akinek egy szociális gondozó, vagy éppen egy családtagja vásárol be. Ezekre a kérdésekre jó válaszokat kell tudni adni ahhoz, hogy ez a nagyon jó szándékú és célzottan jó helyre irányítandó pénz, visszatérítés, valóban betöltse szerepét

– zárta a beszélgetést Hulák Zsuzsanna.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nemrég egy közleményében azt állította, a kormány számára kiemelten fontos, hogy a magyar családok és nyugdíjasok megfizethető áron jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez, ezért is jelentette be szombati évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány az olyan alapvető élelmiszerek, mint a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetében az áfatartalmát vissza fogja adni a nyugdíjasoknak.

Az NGM szerint ez azért célravezető és hatékony megoldás, mert szemben az áfacsökkentéssel, ami a kereskedelmi láncok és beszállítóik profitját növeli, az áfa-visszatérítés biztosan a nyugdíjasokhoz kerül. Mint írják, az intézkedés több mint kétmillió nyugdíjas számára jelent célzott és érdemi segítséget.

A tárca pár részletet is elárult arról, hogy hogyan fog működni az adó-visszatérítés: a nyugdíjasoknak csak annyit kell tenniük, hogy a bolti fizetéskor bemutatják az erre a célra kialakított kedvezménykártyát, ami után automatikus utalás formájában vagy a nyugdíjjal együtt érkező készpénzben kapják meg a visszatérítést.

Az intézkedés értelmében egy bizonyos értékhatárig, amit az NGM egyelőre nem árult el, az alapvető élelmiszereket áfamentesen szerezhetik be a nyugdíjasok. Tehát számukra a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek ára közel negyedével csökken. A tervek szerint a fizikai mellett elektronikusan is létrehozza a kedvezménykártyát az illetékes tárca.