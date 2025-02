Rapid délelőtti friss: a DatAdat nélkül lehet ellenzéki kampány? + videó

A DatAdat már Bajnai nélkül, de feltehetően támogatja – ha másként nem is – az adatbázisával az ellenzéket. Jöhetnek-e Brüsszelből pénzek a kormányellenes kampányra? Ezekről a témákról beszéltek a Rapid délelőtti adásában a Mediaworks főmunkatársai, Villányi Károly és Jakubász Tamás.

Terjedelmes és nagyon részletes írást közölt a Magyar Nemzet a DatAdat nevű cég múltjáról és jelenéről, kollégáink ki is bontották ebből a részleteket. Villányi Károly emlékeztetett: az egykor Bajnai Gordon volt miniszterelnök nevével fémjelzett csoport nagyon sokat segített Karácsony Gergely első miniszterelnöki, majd főpolgármesteri kampányában. Tavaly Bajnai kivált a cégből, amelyet AVSF Magyarország Kft.-re kereszteltek át, a vállalkozás most Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszterhez köthető, de Szigetvári Viktor volt szocialista kormánypárti tanácsadó sem bukott ki a vezetői körből. Munkatársaink szerint most sem marad ki az ellenzék a támogatásból, ha pénzzel nem is tudják finanszírozni őket, az adatbázisuk a rendelkezésre állhat. Ha az adatbázis fogalma nem lenne egyértelmű, ez arra utal, hogy vannak olyan sajátos szűrők, amelyekből kiderül, hogy kik és kiket támogatnak, ezeket ingyen is elérheti az ellenzék, ami nagy segítséget jelent.

Szó esett arról is, hogy az USA finanszírozása nélkül miként boldogulhatnak a kormányellenes erők, amelyre újságíróink szerint az eddig már belebegtetett brüsszeli források nyújthatnak majd megoldást.

Borítókép: A Mediaworks főmunkatársai, Villányi Károly és Jakubász Tamás (Forrás: YouTube)