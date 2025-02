Életfogytiglani szabadságvesztést is kaphatnak a Marina parti gyilkosság elkövetői, akik maffiózótársukat is feldarabolták

Hiába kenték be a maradványokat mésszel, ami megnehezíteni a gyilkosság időpontjának megállapítását, a rendőrséget ez sem akadályozta meg végül.

H. Zsolt volt először a gyanúsított

A rendőrök először azt hitték, H. Zsolt lehet a tettes, de a férfi egy szlovákiai magyar társát, K. Norbertet állította be elkövetőként. H. viszont azt is bevallotta, hogy jelen volt a gyilkosságnál, és bár nem ő ölt, segített K. Norbertnek a testek elásásában.

A magyar nyilvántartásban K. Norbertről nem sok információ volt, így a szlovák rendőrség átvette az ügyet. Végül több dologra is fény derült.

A meggyilkolt J. István és K. Norbert még a börtönből ismerték egymást, saját maffiacsoportot alapítottak, szervezett bűnözői csoportok tagjai voltak Szlovákiában, J. pedig a szlovákiai börtönbüntetés elől szökött át Magyarországra.

Zsarolás, testi sértés, garázdaság, emberrablás, fegyverrel való visszaélés miatt büntették őket korábban.

J. Istvánt négy körözés miatt is keresték,

amikor eltűnt Szlovákiából. K. Norbertet a szlovák nyomozók a TEK segítségével július 24-én akkor fogták el, amikor a párkányi hídon Esztergomba érkezett.

K. Norbert azt állítja, nem ő tette

K. természetesen hasonlóan kezelte az ügyet, mint társa, H. A férfi ugyanis állítja, nem ő gyilkolt és nem is ő volt a gyilkosság tervezője, hanem H. Zsolt. Ennek ellenére K. Norbert volt az, aki nagyrészt a zsákmányból részesült, miután J. Istvánt meg is lopták. A férfi több szlovákiai ingatlant is tudott venni magának.

Az egyik vádlottat korábban elnöki kegyelemmel próbálták felmentetni: