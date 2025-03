Az ország bármelyik pontján lévő szakrendelésre foglalhatunk időpontot

Egyfajta digitális egészségügyi tárcaként működik az EgészségAblak mobilalkalmazás, minden, az ellátásunkkal kapcsolatos dokumentum elérhető benne, ahogy a leletek vagy az e-receptek is. Az eBeutalóval pedig megnyílt a lehetőség arra, hogy az ehhez kötött vizsgálatokra – újabban már területi korlátozások nélkül –

bármelyik szakrendelőbe tudjon időpontot foglalni az ember, kapacitás függvényében, akár másnapra

– írja az Index. Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a lapnak beszélt az applikáció lakossági előnyeiről, majd arra is kitért, hogy milyen fejlesztések várhatók a jövőben.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 2017 novemberében jött létre. A lakosság számára a koronavírus-járvány alatt vált ismertté, főként az oltási előjegyzés, az erről készült igazolás, valamint a digitális Covid-igazolvány révén. A korábbi alkalmazás myEESZT néven volt elérhető, majd 2023-ban EgészségAblak néven kibővített funkciókkal jelent meg. Azóta folyamatosan újabb fejlesztésekkel bővül, és az év elején a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) részeként még nagyobb szerepet kapott a mindennapi egészségügyi ügyintézésben.

Új funkció az applikációban, hogy eBeutalóval a beutalóköteles ellátásra is bárhova be lehet jelentkezni.

Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta: míg korábban csak abba a szakrendelőbe mehettünk, amit az orvos megjelölt a beutalón, mostantól bármelyik ugyanilyen szakrendelés nyitott előttünk, ha az EgészségAblakban intézzük a foglalásunkat. A betegek maguk választhatják ki, hol szeretnék igénybe venni az ellátást – akár a lakóhelyükhöz legközelebbi, akár az ország egy másik intézményében, attól függően, hol van számukra kedvezőbb szabad időpont. Megfordították a rendszert, így rugalmasabb és betegközpontúbb lett az ellátás. További könnyítés, hogy a háziorvosok már telemedicinás konzultáció során is kiállíthatnak eBeutalót, így a páciensek anélkül foglalhatnak időpontot, hogy személyesen kellene felkeresniük az orvost.

Az elektronikus beutalóírás évek óta létezik, minden orvosnál rendelkezésre áll a lehetőség, és nagyon sokan használják is. A digitális foglalás a beutalóköteles ellátásoknál eBeutalóval vehető igénybe, tehát a betegeknek kérniük kell az orvosuktól, hogy azt írjon nekik. A helyettes-államtitkár hozzátette:

a digitális előjegyzésekre vonatkozó területi kötöttség feloldása még tovább javíthatja a várakozási időket.

Sokféle élethelyzet van, nem biztos, hogy valaki azon a településen él, tanul, dolgozik, ahol az állandó lakcíme van. Az ő esetükben valódi könnyebbség, hogy ezentúl ott is elmehetnek a szakrendelőbe, ahol ténylegesen élnek. Az is lehet, hogy a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmény van az emberhez legközelebb, vagy hogy oda a legegyszerűbb eljutni, de ezzel a funkcióval arra is megnyílik a lehetőség, hogy egy másik, könnyebben elérhető szakrendelő időpontjára jelentkezzünk be.

A túlterheltség elkerülése végett biztonsági korlátozást vezettek be,

egy tajszámmal egy szakorvosi rendelésre csak egyetlen érvényes foglalást lehet leadni, és azonos ellátásra új vagy későbbi, más intézménybe szóló időpontot csak akkor lehet foglalni, ha előbbi időpontját törölte a beteg.

Molnár Karolina elmondta: nem titkolt célunk a várakozási idő csökkentése. A csatlakozók körének bővülésével ebben már érzékelnek is pozitív elmozdulást.

– Háziorvosoktól tudjuk, hogy korábbi időpontra tudnak a betegeiknek a digitális rendszerben foglalni, mint a hagyományos telefonálós módon. Ennek az emberi tényező mellett az is a magyarázata, hogy a digitális rendszer felkínálja az időközben lemondott vagy felszabadult időpontokat is, így ezekre akkor már indítható foglalás – tette hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)