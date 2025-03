Deák Dániel: Újra a Fidesz diktálja a tempót + videó

Szerinte ez a lendületvesztés nemcsak a politikai napirenden látszódott, hanem a közvélemény-kutatásokban is. Felidézte: Hadházy Ákos például arról beszélt a Népszavának, a belső felmérések az ellenzék számára jóval borúsabb képet mutatnak, mint amit a nyilvánosságban megjelenő közvélemény-kutatások jeleznek, de az elmúlt hetekben több ellenzéki kutatócég is kijött a friss felmérésével és ezek mind a Fidesz erősödését és a Tisza gyengülését jelezték. – Összegezve tehát már az ellenzéki közvélemény-kutatók sem tudják titkolni, hogy trendforduló van már náluk is – mondta.