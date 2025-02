Hadházy Ákos is lebuktatta Magyar Péteréket, nem nyilvános balos mérésekről beszélt

„Lebukás! Hadházy Ákos megerősítette, amiről már én is hónapok óta beszélek: a baloldali közvélemény-kutatók manipulálják a nyilvános számaikat, a belső és nem nyilvános méréseikben teljesen más számokat mutatnak ki, mint amelyeket a nyilvánosság számára publikálnak” – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A politológus felidézte: Hadházy Ákos úgy fogalmazott a Népszavának adott interjújában: „a fideszes szavazóbázis egyben van”, „én láttam olyan adatokat, amelyeket nem nyilvánosságra hoznak, hanem nyers adatok, amelyek még borúsabbak is, mint amiket látunk”.

Deák Dánielnek is ugyanezek az információi vannak a baloldali belső mérésekről, ráadásul szerinte ezzel Magyar Péter is tisztában van, hiszen ő is megkapja ezeket a nem nyilvános, belső méréseket.

– Ezért nem hangoztatja már annyira az előre hozott választás ötletét sem, hiszen tudja, hogy egy ilyenen ismét a Fidesz nyerne magabiztosan, hasonlóan az időközi választásokhoz. Ez a helyzet egyébként nem ismeretlen, az amerikai választási kampányban is ugyanezt művelték a demokraták: a nyilvános kutatásokban Kamala Harris vezetett, míg a belső mérésekben végig Trumpnál volt az előny és végül a választást is ő nyerte meg magabiztosan. Ezt azért csinálják, mert így próbálják manipulálni a közvéleményt. Számunkra a tanulság: nem szabad bedőlni nekik! – vonta le a tanulságot Deák Dániel.