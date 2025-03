Termesztették és árulták is a drogot a fiatalok

Vádat emelt az ügyészség két férfi ellen drogterjesztés és -használat miatt. Egy férfi 2020 végétől Tokodaltárón anyagi haszonszerzés végett marihuánát kezdett el árulni, majd 2021-ben csatlakozott hozzá az ismerőse, aki akkor még fiatalkorú volt a vádirat szerint – számolt be a Kemma.hu. Mint írták, a vádlottak megállapodtak abban, hogy a kábítószert az I. rendű vádlott szerzi meg, és azt mindketten értékesítik ismerőseik körében. A két férfi 2022-ben a marihuána mellett speedet és extasyt is árulni kezdett, valamint marihuánatermesztésbe is fogtak. A kendernövények gondozásában, a kábítószer átadásában a vevőknek másik három elkövető is részt vett. Az egyik gyanúsított, aki az I. rendű vádlott testvére, 2021 nyarán a testvére kérésére Tokodaltárón két alkalommal tíz-tíz gramm marihuánát adott át egy vevő részére.

