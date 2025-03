Lecsapott a TEK, egy férfit kaptak el a fegyveresek

Több, jelzés nélküli autóval érkezett meg a TEK a szombathelyi Gagarin utcába – közölte a Vaol. A fegyveres terrorelhárítók az utca egy részét lezárták, az embereket elterelték a helyszínről, senkit sem engedtek az utca egyik házának közelébe.

Szemtanúk elmondása alapján az egyik családi házból egy férfit bilincsben vittek el a helyszínről.

A portál úgy tudja, hogy a férfit korábban már külföldön is elítélték, de arról nincs információjuk, hogy most mi miatt kapták el. A szombathelyi családi házban még késő este is nyomokat rögzítettek a rendőrség bűnügyi helyszínelői.

A Vaol a helyszínen több fotót is készített, amelyeket az esetet részletező cikkükben tekinthetnek meg.