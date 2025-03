Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Csak akarat van az EU-ban, amihez nincs pénz + videó

Ismét volt minden a Pikkben, amit csak el tudnak képzelni. Ambrózy Áron kollégánk már az adás elejét „széttrollkodta”, ugyanis ő tett fel kérdéseket Bayer Zsoltnak. Nyugalom, ez csak a szokásos ekézés volt, amit minden Pikkben láthattak már. Ambrózy nem kente el a tényeket, idézett is, rámutatott arra, hogy miért fontos az ATM a kistelepüléseknek: hogy készpénzt tudjanak felvenni, ugyanis ezzel fizetnek. A Rozmár Klub, azaz Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron most is keményen tolta.

A kiváló beszélgetésben Bayer emlékeztetett arra is, hogy az az Európai Unió, amelynek a hátsó fele is kilóg a nadrágból, most arra kötelezné a tagállamokat, hogy döbbenetesen nagy hitelt vegyenek fel Ukrajna támogatására, amit még a dédunokáink is fizethetnének. Rátértek a háborús pszichózis gerjesztésére is, miszerint az EU szerint mindenki állítson össze egy három napra elegendő túlélési csomagot. Ambrózy kolléga szerinte egy ilyen pakkból eljuthatnánk momentán Moszkváig és vissza. Kollégáink a szokásos pikírt hangnemben rátértek arra, hogy ismét az árufelhalmozás a célja ennek az üzenetnek. Bayer hozzátette, az előirányzat szerint legyen készpénz is a csomagban, éppen ezért nem érti, miért baj az, ha a kistelepüléseken ATM működik.

Sokkal többet, őszinte véleményeket láthatnak a Pikkben. Tartsanak velünk, érdemes!