Törvénysértő volt a pride-párti tüntetés, véli a szakértő

Annak kapcsán, hogy a HírTV riporterét inzultálták a tüntetők, ifj. Lomnici Zoltán felvetette, hogy szükséges lehet az újságírók elleni atrocitásokat szigorúbban szabályozni. Példaként említette, hogy súlyosabb büntetést jár abban az esetben is, ha közfeladatot ellátó személyt ér atrocitás.

Ahogy azt lapunk megírta, Hadházy Ákos, a Momentum által támogatott független országgyűlési képviselő elsőként az Erzsébet hídra akarta szervezni a megmozdulását, azonban a rendőrség a tüntetést kizárólag a Ferenciek terén engedélyezte. Hadházy erre válaszolva egy közösségi oldalán megosztott posztjában kiemelte,

nagyon sokan kell kimennünk kedden 17 órától a Ferenciek terére! Ha elegen leszünk a Ferenciek terén, maga a rendőrség fog segíteni a híd lezárásában.

A tüntetés lezárultával a résztvevők elindultak felfelé az Erzsébet hídra, amit a rendőrök ki is ürítettek. Ezután valami miatt azonban lementek a rakpartra, és átsétáltak a Szabadság hídhoz, hogy inkább azt zárják majd le. A tüntetés végén aztán a gyülekezők egy kisebb csoportja átvonult a Petőfi hídra is, amit a rendőrök közreműködésével szintén lezártak egy rövid időre. A demonstráción részt vettek Hadházy mellett a Momentum politikusai, a DK több képviselője, de feltűntek a Tisza Párt aktivistái, valamint a magyargyűlölő EP-képviselő, Daniel Freund is.

