Súlyos feszültséget okoznak a Tisza Pártban a botrányos előéletű bizalmi emberek

Egyre több kétes előéletű személy bukkan fel Magyar Péter környezetében, ami súlyos feszültségeket okoz a Tisza Párt vezetésében. Miután a sajtóban nyilvánosságra kerültek Magyar Péter főtanácsadójának botrányos ügyei, többek között az, hogy Barati Ágnes migránsszállót akart működtetni az iváncsai akkugyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak, elszakadt a cérna a pártelnöknél. A Magyar Nemzetet arról tájékoztatta a Tisza Párt belső életére rálátó forrásunk, hogy az éppen külföldön tartózkodó Magyar Péter a telefonban üvöltözött kollégáival, Barati Ágnes pedig nem úszta meg következmények nélkül a történteket.

A pártelnök büntetésként elvonta főtanácsadójától a választási lista összeállításának feladatát, és Tarr Zoltán EP-képviselőre bízta azt.

Az egyelőre még nem teljesen világos, hogy végleg megrendült-e Magyar bizalma Barati Ágnesben vagy csak ideiglenes intézkedésről van szó, az mindenesetre egyértelmű, hogy a pártelnök komolyan csalódott a bizalmasában.

Kiverték a biztosítékot a nyerészkedők

A párton belül ráadásul különösen kiélezte az amúgy is meglévő feszültségeket a főtanácsadó ügye, hiszen még mindig rengetegen vannak, akik ingyen dolgoznak, hogy segítsék Magyar Pétert. Az ő körükben hatalmas felháborodást okozott, hogy olyan nyerészkedő figurák, mint Barati Ágnes, magas fizetést kapnak, miközben látszik, hogy mindenből csak hasznot szeretnének húzni.

Az elmúlt napokban többrészes cikksorozatban mutatta be a Mandiner a Tisza Pártban nemrég kulcspozícióba került Barati Ágnest. „Olyan szerepet tölt be Magyar Péter mellett, mint Rogán Antal a Karmelitában” – mondta a portálnak az egyik, a Tisza Párt belső életét ismerő forrás Baratiról, aki nemrég a pártelnök első és eddigi egyetlen főtanácsadója lett, és fizetését is ebben a minőségében kapja. A szélesebb nyilvánosság előtt korábban ismeretlen nő villámkarriert futott be Magyar Péter pártjában, hiszen csak tavaly ősszel került közel a Tisza közelébe.

A Mandiner arról is beszámolt: több Tisza-közeli forrásuk, akik ismerik az ellenzéki párt belső viszonyait, egybehangzóan említette, hogy Barati mennyire „feltört” a párton belül.

A call centertől a főtanácsadói pozícióig

A lap információi szerint Magyar először a Tisza Párt call centerének vezetését bízta Barati Ágnesre, aki gyorsan bizonyította rátermettségét a pártelnöknek, aki ezért további, egyre fontosabb feladatokkal találta meg.

Barati kapta például a megbízást arra a kifejezetten bizalmi szerepre, hogy előszűrje Magyar Péter számára a lehetséges egyéni képviselőjelölteket, és egy olyan gondosan előkészített, szűkített listát készítsen a pártelnöknek, amiben már csak megbízható nevek szerepelnek, akik közül Magyar kiválaszthatja majd a végső befutókat a 2026-os parlamenti választás előtt.

Úgy tudják, az egyik legelőkelőbb helyre éppen maga Barati Ágnes kerülhet majd a Tisza listáján, mivel Magyar Péter rendkívüli módon támaszkodik rá.

A tényfeltáró cikkben az is szerepel, hogy részben Barati felel a Tisza Párt tavaszi aláírásgyűjtésének és köztéri kitelepüléseinek lebonyolításért is, amit elsősorban adatbázis-építésre használnak fel. Ezen kívül az aktivistáknak fontos feladatuk lesz a „rendszerváltó kártya” népszerűsítése is, amitől további anyagi gyarapodást várnak Magyar Péterék.

A Mandiner úgy tudja, Magyar Péter legbelsőbb, mindössze 5-6 személyből álló bizalmi köréből – amelynek már Barati Ágnes is a tagja – többen is támogatnák az ellenzéki összefogást, vagyis a régi baloldali pártokkal, élükön a Gyurcsány Ferenc vezette DK-val is együttműködnének.

Barati Ágnes terhelt múltja

Bár jelenleg talán a legfontosabb szereplő Magyar Péter környezetében Barati Ágnes, egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy a Tisza Párt egyik vezetője lenne, szinte rejtegetik a nyilvánosság elől.

Ennek egyik oka az lehet, hogy a Tisza Párt által folyamatosan kritizált iváncsai akkumulátorgyárból próbál hasznot húzni Magyar Péter főtanácsadója, aki tömegszállásként adná ki ingatlanját külföldi vendégmunkásoknak. A Mandiner beszámolója szerint Barati tulajdonában áll egy ház a Fejér vármegyei településen, amelyet nem kevesebb, mint 790 ezer forintért hirdet kiadásra havonta. Ez az összeg közel 10 millió forint éves bevételt jelent.

A borsos árat azonban nem egy magyar családtól szándékozik beszedni a Tisza főtanácsadója. A kívülről meglehetősen lelakott állapotúnak tetsző ház mindössze száz négyzetméter alapterületű, a hirdetésben közzétett alaprajztervből viszont kiderül, hogy belülről direkt tömegszállás-jellegűen alakították ki, hogy akár 14 vendégmunkást is elszállásolhassanak benne. A tíz négyzetméter alatti félszobák mindegyikében két-két ágyat helyeznének el, de egy 12 négyzetméteres szobába már három munkást is bezsúfolna Barati Ágnes.

A főtanácsadó iváncsai üzlete nagyon kellemetlenné válhat Magyar Péter számára – írta a Mandiner. A Tisza Párt elnöke ugyanis tavaly november végén a helyi akkumulátorgyárnál járt, és felháborodott beszédben szidta a kormányt az üzem miatt. Barati Ágnes információink szerint ekkorra már a Tisza Párthoz került, és megvolt a kiadásra szánt ingatlanja is.

Így feltehetőleg éppen ő állhatott Magyar iváncsai haknija mögött, és minden bizonnyal tőle származtak azok a „helyi információk”, amelyekkel pártelnök az akkugyárat és a vendégmunkások alkalmazását támadta.

Arra is kitért a Mandiner, hogy az interneten fellelhető információkból kiderül, Magyar Péter főtanácsadója már egész fiatalon elnyerte a Soros Alapítvány ösztöndíját, amelynek révén amerikai kiutazáson is részt vehetett. Egy 2009-ben megjelent cikk tanúsága szerint pedig elindult a Miss Balaton szépségversenyen.

Diáklányokat prostitúcióra ösztönző üzlettárs

Amerikai kalandja után Barati Ágnes hazatért, és 2016 és 2017 között a Gattyán György érdekeltségébe tartozó, luxemburgi székhelyű Docler Holdingnál dolgozott, amelynek legismertebb szolgáltatása az élő, interaktív pornográf tartalmakat közvetítő LiveJasmin.com.

Számos cégben vállalt szerepet akár tulajdonosként, akár cégvezetőként. Ezek közül külön említést érdemel a Vedal Media Kft., amelynél 2015 és márciusa és 2016 szeptembere között volt ügyvezető Barati Ágnes. Ebben az időben a vezetőtársa nem más volt, mint Sigurd Henrik Vedal, akit Belgiumban prostitúcióra való felbujtásért ítéltek el.

A norvég férfi, aki magát többek között párkapcsolati szakértőnek is nevezi, számos egyéb tevékenysége mellett egy Rich Meet Beautiful nevű úgynevezett „sugar daddy” oldal létrehozója és működtetője is volt. Ez a honlap arra biztosított lehetőséget, hogy jómódú idősebb férfiak fiatal, dekoratív lányokkal ismerkedhessenek.

Vedal honlapja „a szürke ötven árnyalata” jellegű élményt kínált a lányoknak.

Offshore érdekeltségek

De nem ez az ügylet volt az egyetlen botrány Barati Ágnes üzlettársa zavaros múltjában. A férfi és Barati neve ugyanis a Paradise Papers néven elhíresült offshore botrányban is megjelenik. Az IJIC Offshore Leaks adatbázisában ugyanis több mint tíz olyan offshore céget sorolnak fel, amelyekben Magyar Péter főtanácsadója és Sigurd Henrik Vedal voltak a vezető tisztségviselők.

Márki-Zay Péter zavaros múltú háttérembere

Barati Ágnes mellett egy másik zűrös múltú figura is felbukkant Magyar Péter mellett. A Magyar Nemzet tényfeltáró cikke szerint Juhász Gábor, a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom pénzügyi igazgatója már a Tisza Pártot is segíti. Információink szerint ő volt az, aki az MMM irodájába szervezte le Magyar Péter és Karácsony Gergely főpolgármester titkos találkozóját.

Juhász jelenleg is a pénzügyi igazgatója a 2022-es választások idején amerikai forrásból milliárdos nagyságrendben megtámogatott Márki-Zay Péter vezette MMM-nek. Ezt maga Márki-Zay erősítette meg lapunk kérdésére. A hódmezővásárhelyi polgármester kitérő választ adott arra a kérdésre, tud-e arról, hogy Juhász a Tisza Pártot is segíti. – Ha így van, nekem semmi kifogásom ellene – fogalmazott.

Magyar Péter környezetéből ugyanakkor egyértelműen megerősítették lapunknak, hogy Juhász tavaly tavasz óta a Tiszának is dolgozik. Informátorunk elmondta, Juhász 2024. április 6-án, a Kossuth téren tartott rendezvényen vette fel a kapcsolatot Magyar Péterrel.