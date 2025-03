Tömeges hányás-hasmenés járvány fertőzött hét óvodában, öt általános iskolában és egy nyugdíjasotthonban is

Öt betegnél olyan súlyosak voltak a tünetek, hogy kórházba szállították őket. Beszámolnak arról is, hogy március 6-án a járási népegészségügyi osztály az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztállyal közösen helyszíni ellenőrzést tartott az egyik iskola konyháján, és a közétkeztetést ellátó főzőkonyhán is. Itt étel- és törlékmintát is vettek, emellett elrendelték a dolgozók székletszűrését is.

Bár az eredmények még váratnak magukra, de az NNGYK a jelentésben azt írja, hogy „a rendelkezésre álló adatok alapján a megbetegedések étel eredete valószínűsíthető.”