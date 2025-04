Ismerőse beszélt az eltűnt fociedzőről + videó

Ugyan már a helyszínen nem, de még mindig keresik a rendőrök az április 19-i dunai hajóbalesetben eltűnt férfit – írja a Borsonline.

Korábban megírtuk, hogy

egy motoros kisgéphajó ez idáig ismeretlen körülmények között felborult április 19-én 20 óra körül, a Duna 1630. folyamkilométerénél, Budafok-Tétény közelében.

A csónakban öt férfi utazott, közülük hárman partra úsztak, egy embert a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai kimentettek a vízből, egy férfi azonban elmerült.

A Borsonline most fotókat és videót is közölt az eltűnt fociedzőről, akiről az ismerőse is beszélt a lapnak.