Jégeső pusztított az éjjel + videók

Döbbenetes videók láttak napvilágot az éjjel, ugyanis jégeső hullott több Békés vármegyei településre is. A meteorológusok előzetesen citromsárga figyelmeztetést is kiadtak a vármegyére zivatarok és jégeső veszélye miatt. Mint beigazolódott joggal figyelmeztettek, ugyanis volt olyan település, ahol annyi jég esett, hogy úgy nézett ki, mintha fehér hó borította volna be a tájat – hívta fel a figyelmet a Beol.

Jégeső hullott az éjjel Békésben Fotó: MTI/Rosta Tibor

A jégeső több településen is lecsapott

A sokszor nem kis mennyiségű jég olyan hatást keltett, mintha csak a hó érte volna el a vármegyét, ugyanis szinte fehérbe burkolózott a táj. A nagyjából cukorka méretű jégdarabokat többek között Kardoskútról, Gerendásról és Csanádapácáról jelentették és videókat is megosztottak az extrém időjárási jelenségről.

A zivatarok miatt szerdára is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész országra.

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla a térségünkben uralkodó nedves és labilis légtömegek miatt a déli óráktól elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A meteorológusok figyelmeztetése szerint a zivatarokat felhőszakadás, illetve erős vagy viharos széllökések kísérhetik, akár 30 milliliter csapadék is hullhat.

