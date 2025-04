Kocsis Máté újabb titkokat árult el Magyar Péterről, akit már akkor is utált, amikor még egy baráti társaságba jártak

Elmondta, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem fair más országokkal szemben, és a tagságuk a kohéziós források átrendezését jelentené. Ezzel Magyarország elesne kohéziós forrásoktól és agrártámogatásoktól. A közbiztonság helyzetét is a kockázatok között említette, ahogy a közegészségügyi veszélyeket is.

A Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást azért indítottuk, hogy a magyarok valóban elmondhassák, hogy mit gondolnak Ukrajna EU-tagságáról

– mondta Kocsis Máté.

Számos kockázatot rejt Ukrajna csatlakozása

Mint jelezte, ez nem olyan kamu szavazás, amilyet Magyar Péter indított.

A kormánypártok álláspontja, hogy nem támogatjuk Ukrajna csatlakozását. Arra biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt a szavazáson, és ezután lesz egy magyar álláspont, amit a kormány képviselni fog

– tette hozzá.

Kocsis Máté Dabason. Fotó: Havran Zoltán

Amikor a Tisza Párt kihirdette, hogy a magyarok támogatják Ukrajna csatlakozását, azzal Brüsszel malmára hajtják a vizet

– szögezte le a frakcióvezető, utalva Magyar Péterék szavazására, amelyen a Tisza-szimpatizánsok többsége arra szavazott, hogy kiállnak az ukrán EU-csatlakozás mellett.

Magyar Péter lételeme a hazudozás

Kocsis Máté isteni gondviselésnek nevezte, hogy már régen is utálta Magyar Pétert, és Magyar Péter is utálta őt. Felidézte, hogy a régi egyetemi társaságból mindenki sokra vitte, de a legnagyobb bohóc közülük már akkor is Magyar Péter volt.

Magyar Péter talált egy új finanszírozót, és ehhez nem számított, hogy feljelentette a volt feleségét, elárulta a baráti társaságát, a politikai közösségét és a saját családját. Aki elárulja a családját és a barátait, az a hazáját is el fogja árulni. A Tisza-szimpatizánsok számára a következő egy év nagyon nagy csalódás lesz

– fogalmazott a frakcióvezető, majd hozzátette: Magyar Péternek a hazudozás régi lételeme.

Kocsis Máté szerint a Tisza-szimpatizánsok nagyot fognak csalódni. Fotó: Havran Zoltán

Gyáva, csak nőkkel bátor pojáca és paprikajancsi. Amikor egy férfival találja szemben magát elkezd remegni

– tért ki arra, hogy Magyar Péter a minap vállalhatatlan stílusban beszélt a jegybank egyik női alkalmazottjával. Ám a fő bajnak azt nevezte, hogy ha Magyar Péter kerülne kormányra, azzal Brüsszel elérné a politikai céljait Magyarországon.

Kilóra megvett politikusok

Kocsis Máté szót ejtett a tavaly ősszel tartott amerikai elnökválasztásról is, amelyet elmondása szerint Donald Trump hatalmas ellenszélben tudott megnyerni. Azzal, hogy Orbán Viktor nyíltan kiállt Trump mellett, merészet húzott. Elmondta, hogy David Pressman egykori amerikai nagykövet folyamatosan piszkálta a kormányt, és ez még jobban eldurvult volna, ha nem nyer Trump.

Magyarország szempontjából különösen fontos, hogy Trump hivatalba lépése után kiderült, hogy az amerikai adófizetők pénzét arra költötte az amerikai kormány, hogy világszerte beavatkozzanak különböző országok belügyeibe. Ez a USAID-ügy, ami egy nemzetközi korrupciós botrány

– tette hozzá.