Különleges kecske kóborol a Coop környékén, a lakosok egy emberként keresik a gazdát

Ha tehát mindig vágyott egy kecskére, most Barcson ingyen is megszerezheti, a tapasztalat szerint a befogadott állatok jóval kezesebbek. Érdemes azonban rögzíteni, mielőtt útnak indulna érte, hogy bár nem tudni, hogy a kóbor kecske milyen fajtájú, vannak kimondottan magyar fajták, ilyen a magyar parlagi kecske, a nemesített fehér kecske és a nemesített őzszínű kecske.

Jó tudni azt is, hogy vannak egészen nagy kecskék, a nagytestű fajtáknál a bakok akár száznegyven kilósra is nőhetnek. Ráadásul léteznek olyan kecskék is, amelyeknek nem csak két szarvuk van, néhány egyed akár nyolc szarvat is növeszthet. Kecskeszakálla pedig minden kecskének van, a hímeknek és a nőstényeknek is, így jobb, ha nem ez alapján próbálja meg eldönteni a barcsi kecske nemét.