Döbbenetes pusztítás: háborús állapotokat hagyott maga után a vihar

Elképesztő vihar pusztított Soltvadkerten, hatalmas károkat okozva a városnak – írta meg a Baon. A beszámolók szerint a viharos, pusztító időjárás gyökerestől kicsavart fákat, megbontott háztetőket, betört ablakokat és ledőlt kerítéseket hagyott maga után. A portál által megkérdezett kiskunmajsai kötődésű meteorológus, Tóth Tamás szerint tornádó pusztíthatott, de a beazonosíthatósághoz még több helyszíni, főleg légi felvételre lenne szükség.

Óriási zajra ébredtek a helyiek

Éjjel két órakor óriási robajra ébredt a soltvadkerti Sámel Kata és családja. Amikor kijöttek a házból, akkor látták, hogy nincs tető az otthonukon, és a tűzfal is ledőlt. A vihar pár perc alatt vonult végig, utána már csak csendesen esett az eső.

7–8 millió forintra tehető az anyagi kár az első becslések szerint.

Az egyik kétszintes családi ház tetejét is felszaggatta a viharos erejű szél, a palatető darabjait száz méterre repítette, ami több családi házat is megrongált. A szétrepülő palatetődarabok és a viharral érkező jég is ablakokat tört be. Cserép- és üvegszilánkok borították a házak elejét, mintha bomba robbant volna, leginkább egy háborús övezethez hasonlítottak az utcák, ahol tarolt a vihar.

