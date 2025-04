Már a mobiljátékokban is nyomul a drogpropaganda, óriási veszélyben a fiatalok

A hátrányos helyzetűekre jobban hat

Figyelmeztettek: a játékok által normalizált bűnözői életforma hozzájárulhat a droghasználat társadalmi elfogadottságának növekedéséhez.

Különösen veszélyes ez azoknál a fiataloknál, akik már eleve hátrányos helyzetűek, ahol kevés a pozitív példa, és a társadalmi felemelkedés hagyományos útjai, mint a tanulás vagy a munka, nehezen elérhetők.

Számukra egy ilyen játék nemcsak szórakozás, hanem torz alternatíva is lehet.

A probléma kezelése komplex megközelítést igényel. Elsőként a szülők és pedagógusok szerepe kulcsfontosságú. Ismerniük kell azokat a játékokat, amelyeket a gyerekek játszanak, és beszélgetniük kell velük ezek tartalmáról, nem tiltással, hanem párbeszéddel. Az iskolai nevelés részeként a prevenciós programokat is ki kellene egészíteni a digitális médiatudatosság fejlesztésével, amely segíti a fiatalokat a tartalmak kritikus értékelésében.

Emellett a játékfejlesztők és platformüzemeltetők felelőssége is megkerülhetetlen.

A drogtematikájú játékokat korhatár-besorolással, figyelmeztetésekkel, vagy akár eltávolítással is szűrni lehetne.

Fontos, hogy a játékpiacon is megjelenjenek olyan szimulációs játékok, amelyek ugyanúgy izgalmasak, de a társadalmi felelősséget és a valóság árnyalt bemutatását is vállalják. Ezek akár oktatási célokat is szolgálhatnának, úgy, hogy a játék mégis érdekes és interaktív marad – fogalmazott a DKI.