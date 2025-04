Újabb botrány az újbudai óvodában: több gyermekszökést is eltitkolhatott az intézmény vezetője

Több gyermekszökést is eltussolhatott a közelmúltban annak az újbudai óvodának a vezetője, ahol a szülők gyermekbántalmazás miatt fordultak a rendőrséghez – tudta meg a Magyar Nemzet. Lapunk információi szerint:

az egyik gyermek több kilométert sétált egy forgalmas útszakaszon, és eltűnését csak akkor vették észre, miután a szülő felhívta az óvodát, hogy a gyermek hazajött.

Néhány héttel később pedig egy másik óvodásnak is sikerült megszöknie. Noha a szülők mindkét esetben felelősségre vonták az óvodát, végül az intézmény vezetőjének sikerült meggyőznie őket, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy az esetek az óvoda falain belül maradjanak.

Nem ez az egyetlen ügy, amiben az óvoda vezetője érintett:

nemrég amiatt fordultak a rendőrséghez a szülők, mert az egyik csoportban a bántalmazás mindennapossá vált, az intézmény vezetőjétől pedig hiába kértek segítséget, másfél év alatt nem történt előrelépés.

Kiderült, hogy az akkor még kiscsoportos gyerekek mindennapjai erősen terheltek, az egyik társuk ugyanis sokat verekszik, van, hogy alvásidő alatt ütlegeli őket, máskor meseolvasás vagy ebéd közben támadja meg a társait, de az udvari játék sem veszélytelen, van olyan, akit naponta megver, fojtogat. A szülők beszámolója szerint a napok a túlélésről szólnak, az átlagos óvodai életre csak akkor van mód, ha a szóban forgó kisfiú távol marad.

A szülők megtudták azt is, hogy nem csak a gyermekeiket, hanem az óvónőket is bántalmazza a kisfiú, egyik alkalommal olyan erős ütést mért a nevelőre, hogy mammográfiára kellett mennie.

A szülők úgy érzik, miután az intézmény vezetőjére nem számíthattak, az egyetlen esély, ha a rendőrséghez fordulnak.

– Ezeknek a gyerekeknek fogalmuk sincs arról, milyennek kellene lennie egy óvodai napnak. Nekik az lett a normalitás, hogy bármikor bánthatják őket – mondja az egyik érintett szülő, aki gyermeke megváltozott viselkedése miatt pszichológus segítségét is kérte. A szülők amiatt is aggódnak, hogy a gyerekek többségéről már most lehet tudni, nem lesznek iskolaérettek.

A gyermekszökések kapcsán kerestük a XI. kerületi önkormányzatot, mint az óvoda fenntartóját amint válaszolnak a kérdéseinkre, frissítjük a cikkünket.